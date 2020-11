Lumen e Zoom combinam plataformas de tecnologia e colaboração para fornecer uma experiência incrível

DENVER, 23 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em um momento em que todos precisam se aproximar enquanto estão afastados, a Lumen Technologies (NYSE: LUMN) e a Zoom vêm unindo suas capacidades tecnológicas e conhecimento em comunicações para ajudar as empresas a continuar com suas conversas vitais. Hoje, expandem esta parceria, oferecendo aos clientes Zoom delivered by Lumen. Esta solução fornece uma experiência aprimorada de colaboração para empresas ao redor do mundo, unindo a velocidade e confiabilidade da plataforma Lumen com as soluções de colaboração de nível mundial da Zoom.

"Quando o mundo se voltou às reuniões virtuais, a Zoom se voltou à rede de fibra da Lumen para potencializar sua plataforma de comunicações por vídeo, a melhor de sua categoria", disse Shaun Andrews, chief marketing officer da Lumen. "Estamos contentes de levar esta parceria um passo adiante, unindo nossas plataformas e nossas fortalezas para criar Zoom delivered by Lumen. Juntos, ajudaremos a manter as famílias, empresas, escolas e hospitais conectados ao mundo, com segurança e prosperando na 4a Revolução Industrial".

Zoom delivered by Lumen reúne as capacidades integradas de segurança da rede da Lumen com os recursos de segurança incorporados da Zoom, para proteger proativamente as empresas que utilizam seus serviços combinados.

"A Lumen tem sido um parceiro muito precioso para a Zoom e nos últimos meses, ajudamos empresas a conectar-se e crescer", disse Ryan Azus, chief revenue officer da Zoom. "Com sua ampla presença no mercado, assim como profundo conhecimento no âmbito de redes e de Comunicações Unificadas & Colaboração, Zoom delivered by Lumen está posicionada para oferecer a nossos clientes mútuos uma experiência ideal, com a qual estamos muito animados".

A parceria foi anunciada inicialmente em setembro de 2020, com o objetivo de fornecer serviços gerenciados e experiências incomparáveis às empresas atuais. Zoom delivered by Lumen apresentará os novos recursos e melhorias do serviço nos próximos meses, incluindo Zoom Phone e Lumen Cloud Connect for Zoom.

Sobre a Lumen

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com cerca de 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos a plataforma mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Saiba mais sobre as soluções de rede, edge cloud, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com , LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

* A marca Lumen foi lançada em 14 de setembro de 2020. Como resultado, nos referimos à CenturyLink, Inc. como Lumen Technologies, ou simplesmente Lumen. Espera-se que o nome legal CenturyLink, Inc. seja alterado formalmente para Lumen Technologies, Inc. após a conclusão de todos os requisitos aplicáveis.

