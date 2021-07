Lumen étend son réseau de fibre optique en France et en Europe

L'expansion de l'infrastructure réseau en France, en Suisse et en Espagne permettra aux clients de Lumen de bénéficier d'un haut débit plus accessible et plus rapide.

PARIS, le 23 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La 4ème révolution industrielle a pour principale conséquence d'engendrer une demande croissante en matière de haut débit et de cloud de la part des entreprises. Pour répondre à cet enjeu toujours plus pressant, Lumen Technologies (NYSE: LUMN), étend son infrastructure réseau de fibre optique en Europe et renforce ainsi ses capacités de service en France, en Suisse et en Espagne.

Lumen expands its fibre network in Europe Annette Murphy, Managing Director, EMEA, Lumen

Hautement stratégiques, ces extensions de réseau rapprochent la fibre optique haute performance des utilisateurs finaux. Les connexions seront plus rapides, la latence réduite et la sécurité renforcée, afin de proposer aux clients la meilleure expérience possible. L'infrastructure réseau de Lumen étend la portée de la fibre au sein et entre les principaux centres d'affaires et financiers, en apportant une connectivité à de nouvelles villes et en fournissant une couverture dense dans des zones clés pour connecter les entreprises et les datacenters tiers au puissant réseau Lumen.

Lumen étend son réseau grâce à l'ajout de 3 nouvelles villes (Grenoble, Chambéry et Annecy) à sa nouvelle ligne de fibre optique de plus de 300 km reliant initialement Lyon (France) et Genève (Suisse). Le réseau longue distance de Lumen parcourt désormais environ 5 600 km en France et 680 km en Suisse.

En Espagne, Lumen renforce son réseau longue distance de fibre optique en ajoutant un nouveau segment de plus de 280 km entre la ville de Salou et la frontière française. De plus, Lumen a construit un nouveau réseau métropolitain à Barcelone, réseau amarré au câble sous-marin transatlantique MAREA au niveau de Sopela. Le réseau longue distance de Lumen en Espagne est d'environ 1 700 km.

« Les nouveaux investissements de Lumen dans les infrastructures de fibre optique en Europe démontrent notre ambition sur ce marché, ainsi que notre volonté de donner un élan supplémentaire à la vague de croissance et d'innovation pour nos clients évoluant dans la 4ème révolution industrielle », a déclaré Annette Murphy, Managing Director EMEA chez Lumen Technologies. « Les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis qui les obligent à exploiter des quantités massives de données à des vitesses presque inimaginables. Le réseau agile, fiable et sécurisé de Lumen aide les clients à tirer parti de leurs données et à adopter des applications de nouvelle génération pour libérer leur potentiel commercial et offrir des expériences numériques innovantes ».

Le réseau Lumen en quelques chiffres :

Le réseau Lumen s'étend sur environ 720 000 km kilomètres de fibre optique et est connecté à plus de 180 000 bâtiments « on-net » et 2 200 datacenters publics et privés.

En Europe , le réseau Lumen comprend environ 38 000 km de fibre optique et est connecté à plus de 2 000 bâtiments « on-net » et 500 datacenters publics et privés.

Le réseau Lumen est connecté de manière transparente aux principaux fournisseurs de services de cloud public, incluant Amazon Web Services, Microsoft Azure ExpressRoute & Azure Government, Google Cloud, IBM Cloud et Oracle Cloud.

Le vaste réseau de fibre optique Lumen, hautement interconnecté, est à la base de la plateforme rapide et sécurisée dédiée aux nouvelles données et applications de l'entreprise. La plateforme intègre, au sein d'une architecture d'applications avancée dédiée à la gestion des charges de travail complexes et gourmandes en données de la 4ème révolution industrielle, des fonctionnalités de réseau adaptatif, de connectivité cloud, d'edge computing, de sécurité connectée et de collaboration.

À propos de Lumen Technologies :

Lumen est guidé par notre conviction que l'humanité s'améliore quand la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec un réseau international de près de 725 000 km de fibre optique, des clients présents dans plus de 60 pays, Lumen dispose d'une plateforme rapide et sécurisée pour gérer les applications et les données afin d'aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à offrir les meilleures expériences clients possibles.

Pour en savoir plus sur le réseau Lumen, le « edge cloud », les solutions de sécurité, de communication et de collaboration et notre objectif de faire progresser l'humanité grâce à la technologie, consultez le site news.lumen.com/home,

LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies et YouTube: /lumentechnologies.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux EMEA:

LinkedIn | Twitter

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1579368/Lumen_expands_its_fibre_network_in_Europe.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579367/Annette_Murphy_Lumen_MD_EMEA.jpg

SOURCE Lumen Technologies