Lumesse lance une nouvelle application pour employés qui promeut la collaboration optimale

LUTON, Royaume-Uni, DÜSSELDORF, Allemagne et AUSTIN, Texas, 27 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Lumesse, un leader mondial en logiciels de gestion des compétences, a annoncé aujourd'hui le lancement de Lumesse Contact, une application pour employés qui favorise une collaboration et une communication optimales parmi l'effectif.

L'application, qui représente une innovation au sein du marché de la gestion des compétences, optimise la collaboration et la communication internes en offrant une voix à chaque employé. Lumesse Contact procure aux directeurs de ressources humaines, aux dirigeants ainsi qu'aux employés une plate-forme de communication commune — en tout temps et sur tous les appareils.

« La réussite commerciale des entreprises n'est pas toujours au rendez-vous lorsque celles-ci ne peuvent joindre qu'une partie de leurs employés en déplacement », a indiqué Carsten Busch, directeur général de la division Gestion des compétences de Lumesse. « Seuls les employés renseignés et motivés sont en mesure de développer leur plein potentiel et contribuer au succès de l'organisation. Notre application Lumesse Contact fournit aux entreprises une expérience utilisateur sûre et intuitive qui produit des résultats. »

Lumesse Contact met en communication tous les membres du personnel d'une entreprise à partir d'une plate-forme commune, les invitant à dialoguer en ligne et à faire du réseautage, et ce, tout en soutenant l'accueil et l'intégration des nouveaux employés ainsi que l'apprentissage social. Cette nouvelle forme d'échanges simple et rapide favorise l'émergence d'idées et l'innovation collectives. Elle permet également de créer une culture organisationnelle stimulante au sein de laquelle les employés s'identifient à leur entreprise et contribuent à sa réussite à long terme. Les offres d'emplois publiées directement sur l'application donnent l'occasion aux employés de postuler en ligne sans effort et sans intermédiaire, ou encore, de formuler des recommandations. De plus, la transparence des votes organisationnels et la planification d'événements est assurée par des outils et des calendriers d'utilisation commune.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.Lumesse.com.

À propos de Lumesse

Lumesse fournit des solutions de recrutement de talents et de gestion des compétences dans plus de 50 langues à près de 1 200 organisations réparties dans plus de 70 pays en leur permettant d'embaucher et de former les meilleurs talents au sein d'un environnement mondial exigeant et en transformation continuelle. Grâce à nos solutions uniques et hautement adaptables, nos clients sont bien préparés pour tirer profit de l'évolution rapide des nouvelles technologies et des conditions économiques perturbatrices tout en répondant à la globalité de leurs besoins commerciaux, tant à l'échelle locale que mondiale.

Contacts avec la presse à l'international :

Lumesse

Luam Tesfai

[email protected]

+49 211 86 282 565

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/359563/Lumesse_Logo.jpg

Related Links

http://www.lumesse.com



SOURCE Lumesse