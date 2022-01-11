LumiraDx получает маркировку CE после успешного CRP-теста

ЛОНДОН, 11 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания LumiraDx (Nasdaq: LMDX ), специализирующаяся на диагностике мест ухода нового поколения, сегодня объявила о получении маркировки CE для своего теста на определение С-реактивного белка. Тест LumiraDx CRP представляет собой небольшой портативный полностью автоматизированный микрофлюидный иммунологический тест, используемый для количественного определения С-реактивного белка с результатами в течение четырех минут. Измерение CRP обеспечивает важную информацию для выявления и оценки инфекции и воспаления. У пациентов с симптомами респираторных инфекций, особенно предполагаемой пневмонии 1 , достаточно высокий показатель CRP свидетельствует о необходимости лечения с помощью антибиотиков, в то время как нормальный или низкий уровень CRP предполагает наличие у пациентов вирусной или локальной инфекции, не требующей приема антибиотиков.

- Автоматизированное CRP-тестирование для профессионального применения в учреждениях первичной и социальной медицинской помощи, на дому и в больницах для быстрого определения инфекции, повреждения тканей и воспаления, а также в принятии решений по лечению, включая необходимость в приеме антибиотиков при респираторных инфекциях

- Доступны на единой портативной POC-платформе с высокочувствительными тестами LumiraDx на антиген к COVID-19 и гриппу A/B, антитела к COVID-19, количественный анализ COVID-19, тесты INR и D-Dimer

Тест LumiraDx CRP точно измеряет показатели в образцах капиллярной крови, венозной цельной крови и плазмы в диапазоне от 5,0 до 250,0 мг/л. Тест проводится на платформе LumiraDx, которая может использоваться пациентом в рамках первичной и социальной помощи, на дому и в больницах, обеспечивая быстрые и надежные результаты тестирования для своевременного принятия решений.

Врачи могут использовать тест LumiraDx CRP для оценки инфекций, травм тканей и воспалений. Результаты теста также могут обеспечить ценную информацию для сокращения ненужного назначения антибиотиков в рамках общих усилий по борьбе с резистентностью к противомикробным препаратам. В действительности, в то время как потребление антибиотиков в Англии сократилось во время пандемии2, недавние исследования выявили высокие показатели назначения антибиотиков пациентам с COVID-193 , иллюстрируя ненужное использование антибиотиков и опасения того, что резистентные к антибиотикам инфекции могут вернуться к допандемийному уровню.2

«Устойчивость к противомикробным препаратам вызывает все большую озабоченность по всему миру, и если ее не устранить, это приведет к серьезному кризису в сфере здравоохранения. Хотя причины резистентности к противомикробным препаратам сложны, все больше данных свидетельствует о том, что совершенствование клинической диагностики респираторных инфекций у пациентов является одним из ключевых компонентов в борьбе с ненужным введением антибиотиков, — заявил профессор Джонатан Кук (Jonathan Cooke), внештатный профессор кафедры хирургии и рака медицинского факультета Имперского колледжа Лондона. — Наличие доступа к средствам экспресс-диагностики CRP-POCT было продемонстрировано для поддержки медицинских учреждений при принятии решений о назначении препаратов и помогает улучшить лечение респираторных инфекций».

Председатель правления и генеральный директор компании LumiraDx Рон Цванцигер (Ron Zwanziger) пояснил следующее: «Включение CRP в платформу LumiraDx будет иметь решающее значение в этом сезоне респираторных инфекций для предоставления врачам различных инструментов, помогающих в оценке заболеваний пациентов и их потребности в лечении с помощью антибиотиков. Включение анализа в платформу LumiraDx вместе с нашими тестами на COVID-19 и грипп A/B позволит врачам принимать важные решения на этапе лечения».

Поставки теста LumiraDx CRP начнутся в ближайшее время. В прошлом месяце компания объявила о получении маркировки CE для теста LumiraDx на антитела к SARS-CoV-2 и гриппу A/B.

Информация о компании LumiraDx

LumiraDx (Nasdaq: LMDX) — диагностическая компания нового поколения, трансформирующая систему здравоохранения на местах. Основанная в 2014 году компания LumiraDx производит и реализует на коммерческой основе инновационную диагностическую платформу, поддерживающую широкий спектр тестов с сопоставимой лабораторной производительностью в месте оказания медицинской помощи. Правительства и ведущие медицинские учреждения внедряют средства диагностики LumiraDx в лаборатории, службы неотложной медицинской помощи, медицинские учреждения, аптеки, школы и рабочие места для выявления, диагностики и мониторинга состояния здоровья, а также заболеваний. Компания LumiraDx имеет на рынке и в процессе разработки на платформе LumiraDx более 30 тестов, охватывающих инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нарушения свертываемости крови. Кроме того, компания LumiraDx имеет всеобъемлющий ассортимент быстродействующих, точных и экономически эффективных решений для тестирования на COVID-19 от лаборатории до точки потребности.

Компания LumiraDx, головной офис которой находится в Великобритании, насчитывает более 1600 сотрудников по всему миру. Дополнительная информация о компании LumiraDx и платформе LumiraDx представлена на сайте www.lumiradx.com

Предупреждение касательно прогностических заявлений

В настоящем пресс-релизе содержатся прогностические заявления в соответствии со смыслом американского закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года, включая заявления, касающиеся эффективности и преимуществ CRP-теста LumiraDx и платформы LumiraDx. Эти заявления сопряжены с рисками, факторами неопределенности и другими факторами, которые могут привести к реальным результатам, уровням активности, показателям эффективности или достижениям, которые существенно отличаются от информации, выраженной или подразумеваемой в этих прогностических заявлениях, включая, среди прочего, общие экономические, политические и деловые условия; влияние пандемии COVID-19 на бизнес- и финансовые результаты компании LumiraDx; получение официального одобрения и регистрации тестов и факторов, обсуждаемых под заголовком «факторы риска» в прокси-заявлении и проспекте, поданном в соответствии с правилом 424B(3) в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC") 10 сентября 2021 года, и других документах, представленных в SEC. Несмотря на то, что компания LumiraDx считает, что она имеет разумную основу для каждого заявления о перспективах, содержащегося в настоящем пресс-релизе, компания LumiraDx предупреждает вас о том, что эти заявления основаны на сочетании известных ей в настоящее время фактов и факторов и ее прогнозов на будущее, в отношении которых она не может быть уверена. Компания LumiraDx не принимает на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру информации, содержащейся в настоящем пресс-релизе, будь то в результате новой информации, будущих событий или обстоятельств или по каким-либо иным причинам.

Контактная информация для прессы:

Colleen McMillen

(Коллин Макмиллен) [email protected]

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