LumiraDx reçoit l'approbation de la MHRA (Royaume-Uni) pour son test SARS-CoV-2 RNA STAR Complete

LONDRES, 21 février 2022 /PRNewswire/ -- LumiraDx (Nasdaq: LMDX) a annoncé aujourd'hui que son test moléculaire rapide de détection de la COVID-19, LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR Complete, avait reçu l'approbation de la Coronavirus Test Device Approvals (CTDA) et de l'agence britannique Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Le test LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR Complete, développé avec la technologie propriétaire qSTAR, utilise une méthode directe en une seule étape pour l'extraction et l'amplification des acides nucléiques sur des instruments RT-PCR ouverts validés, avec des résultats en 20 minutes. Au cours des études cliniques, le test a démontré une concordance positive de 95,4 % par rapport à un autre test RT-PCR de haute sensibilité.

David Walton, directeur commercial de LumiraDx, a déclaré : « Depuis le début de la pandémie, nous avons été heureux d'appuyer le système de santé britannique avec notre test LumiraDx SARS-CoV-2 Antigen, qui permet de tester l'antigène COVID-19 à haute sensibilité dans les services d'urgence, les cliniques, les pharmacies et les maisons de retraite. Avec les approbations de la CDTA et de la MHRA pour le LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR Complete, nous sommes impatients de nous associer à nos partenaires de service pour fournir des tests moléculaires COVID-19 à haut débit, haute sensibilité et haute efficacité. Grâce à la possibilité de traiter les échantillons jusqu'à dix fois plus rapidement qu'avec les méthodes traditionnelles de tests RT-PCR, nous constatons une large demande de la part des clients pour des tests dans de multiples contextes, notamment dans les aéroports, les événements et autres lieux publics. »

Au début du mois de février, LumiraDx a également reçu l'approbation de la CTDA et de la MHRA du Royaume-Uni pour son test antigénique du SRAS-CoV-2.

À propos de LumiraDx Fast Lab Solutions

LumiraDx Fast Lab Solutions est une unité commerciale dédiée, appartenant à LumiraDx, qui prend en charge les tests de laboratoire très complexes en utilisant sa technologie innovante d'amplification de l'acide nucléique qSTAR dans un format à haut débit accessible pour tirer parti des opérations actuelles réalisées par les laboratoires moléculaires. En faisant appel à Fast Lab Solutions, les laboratoires peuvent améliorer leur efficacité et réduire le délai d'obtention des résultats.

À propos de LumiraDx

LumiraDx (Nasdaq: LMDX) est une entreprise de diagnostic au point de service de nouvelle génération qui transforme les soins de santé communautaires. Fondée en 2014, LumiraDx fabrique et commercialise une plateforme de diagnostic innovante qui prend en charge un large menu de tests avec des performances comparables à celles des laboratoires au point de service. Les solutions de tests de diagnostic LumiraDx sont déployées par les gouvernements et les principaux établissements de santé dans les laboratoires, les services d'urgence, les cabinets médicaux, les pharmacies, les écoles et les lieux de travail pour dépister, diagnostiquer et surveiller le bien-être ainsi que les maladies. LumiraDx a, sur le marché et en développement, plus de 30 tests couvrant les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles de la coagulation, le tout sur la plateforme LumiraDx. De plus, LumiraDx dispose d'un portefeuille complet de solutions de dépistage de la COVID-19 rapides, précises et rentables, du laboratoire au lieu du besoin.

LumiraDx est basé au Royaume-Uni avec plus de 1 600 employés dans le monde entier.

De plus amples informations sur LumiraDx et la plateforme LumiraDx sont disponibles sur www.lumiradx.com .

Contact pour les médias : Colleen McMillen, [email protected] , +1.917.344.9360

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1589268/LumiraDx_Logo.jpg

SOURCE LumiraDx