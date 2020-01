LumiThera ajoute Daniel Bertholet à son conseil d'administration

SEATTLE, 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc, une société de dispositifs médicaux en phase de commercialisation qui fournit des traitements de photobiomodulation (PBM) pour les troubles et maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle a ajouté Daniel Bertholet à son conseil d'administration.

« Nous sommes très heureux que Daniel Bertholet rejoigne notre conseil d'administration », a déclaré Clark Tedford, Ph. D., président-directeur général. « Daniel apporte une vaste expérience dans le domaine du financement et son orientation européenne est avantageuse pour la construction de notre entreprise en Europe. »

M. Bertholet est le fondateur de 4see Ventures, une société d'investissement spécialisée qui conseille les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés dans leurs investissements en capital-risque. Auparavant, M. Bertholet travaillait chez Endeavour Vision où il investissait dans des entreprises de technologie médicale et de sciences de la vie en Europe et aux États-Unis. Il a contribué à l'élaboration de la stratégie d'investissement du fonds de croissance de technologie médicale qui a atteint 250 millions EUR en 2014. M. Bertholet a fait partie pendant de nombreuses années du groupe de travail de technologie médicale de l'European Venture Capital Association (association européenne de capital-risque, EVCA) et a pris la parole lors de nombreuses conférences sur les technologies médicales et l'investissement. Avant cela, il a travaillé comme directeur financier d'une jeune entreprise dans le domaine de la sécurité, puis a fait la transition vers une carrière dans le capital-risque à Genève, d'abord comme analyste chez Vision Capital, puis comme responsable des investissements chez Genevest. M. Bertholet a étudié à Genève, en Suisse, et à la School of International Service de l'American University à Washington DC, puis s'est rendu à Paris pour étudier à Science Po dans le cadre de son MBA.

« Je suis très heureux de rejoindre le conseil d'administration de LumiThera », a déclaré Daniel Bertholet, associé directeur de 4See Ventures. « La plateforme PBM de LumiThera est très prometteuse pour plusieurs maladies dégénératives de l'œil, telles que la dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge et la rétinopathie diabétique. Ces marchés connaissent une croissance rapide et les patients ont des options limitées. Le système d'émission de lumière Valeda® a le potentiel de fournir une thérapie perturbatrice efficace pour ces segments de marché. »

À propos de LumiThera Inc.

LumiThera est une entreprise de dispositifs médicaux en phase de commercialisation qui se concentre sur le traitement des personnes atteintes de troubles et de maladies oculaires, notamment la DMLA sèche, l'une des principales causes de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. La société est un leader dans l'utilisation de la PBM pour le traitement des maladies et troubles oculaires aigus et chroniques. L'entreprise a développé le système d'émission de lumière Valeda utilisé en cabinet qui est utilisé par les spécialistes des soins oculaires pour les traitements médicaux.

Le système d'émission de lumière Valeda a obtenu l'autorisation d'utiliser le marquage CE auprès d'un organisme notifié de l'UE comme l'exige son utilisation commerciale au sein de l'Espace économique européen uniquement. L'utilisation du Valeda n'est pas approuvée par la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

