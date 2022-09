LumiThera annonce que Fast Company honore l'AdaptDx Pro en lui décernant le prix de l'innovation et du design

SEATTLE, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc, une société de dispositifs médicaux au stade commercial proposant un traitement par photobiomodulation (PBM) pour les dommages et les maladies oculaires, est fière d'annoncer que l'AdaptDx Pro® a été reconnu comme l'un des lauréats de l'édition 2022 du prix de l'innovation et du design de Fast Company. C'est l'un des prix de design les plus recherchés, qui récompense les personnes et les entreprises qui résolvent les problèmes cruciaux du monde grâce à un design innovant.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par les Fast Company 2022 Innovation by Design Awards pour l'AdaptDx Pro », a déclaré Clark E. Tedford, Ph.D., président et directeur général de LumiThera, Inc. « Cela confirme notre enthousiasme pour la conception innovante de l'AdaptDx Pro et conforte notre évaluation de son importance dans le diagnostic précoce de la DMLA sèche. »

LumiThera a acheté l'AdaptDx Pro et les autres actifs de MacuLogix en juillet 2022. L'adaptomètre à l'obscurité AdaptDx Pro portable est le leader du diagnostic précoce des patients atteints de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Plus d'un million de tests ont été réalisés et environ 200 000 patients ont été nouvellement diagnostiqués. Cet appareil permet aux professionnels des soins oculaires de mesurer l'adaptation à l'obscurité, qui est utilisée pour diagnostiquer la DMLA sèche chez les patients au plus tôt, avant la pathologie et avant la perte de vision. L'AdaptDx Pro, lancé en 2020, est disponible à la vente aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays.

À propos de la DMLA

La DMLA est une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées de 65 ans et plus. La perte de la vision centrale peut rendre plus difficiles l'observation des visages, la conduite automobile ou les travaux de proximité, comme la cuisine ou la réparation des objets de la maison. On estime que la prévalence globale de la DMLA est multipliée par 7 avec l'âge, passant de 4,2 % chez les 45 - 49 ans à 27,2 % chez les 80 - 85 ans. Au niveau mondial, on estime que la prévalence augmentera de 20 % entre 2020 (195,6 millions) et 2030 (243,3 millions).

À propos de LumiThera, Inc.

LumiThera est une société de dispositifs médicaux en phase de commercialisation, axée sur le traitement des personnes atteintes de lésions et de maladies oculaires, notamment la Dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge, l'une des principales causes de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. La société est un leader dans l'utilisation de la photobiomodulation pour le traitement des troubles visuels. La société commercialise le système de diffusion de lumière Valeda® (Valeda Light Delivery System), qui sera utilisé par les spécialistes des soins oculaires comme traitement médical.

Le système d'émission de lumière Valeda a été autorisé à utiliser le marquage CE par un organisme notifié de l'Union européenne, comme cela est exigé pour une utilisation commerciale dans l'UE uniquement. Le système Valeda est disponible dans certains pays d'Amérique latine. L'utilisation du système Valeda n'a pas encore été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

À propos de Fast Company

Fast Company est un magazine d'affaires américain mensuel publié en version imprimée et en ligne qui se concentre sur la technologie, les affaires et le design. Il couvre le leadership et l'innovation dans les affaires, les questions environnementales et sociales, le divertissement et le marketing, ainsi que l'intersection des affaires et du design, de l'architecture à l'électronique, en passant par les produits de consommation et la mode.

Consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.lumithera.com.

2022 LumiThera, Inc., Tous droits réservés.

SOURCE LumiThera Inc.