LumiThera clôture le cycle de financement de Série C

SEATTLE, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., une société privée de dispositifs médicaux au stade commercial créant un traitement par photobiomodulation (PBM) à plusieurs longueurs d'onde pour les troubles et maladies oculaires, a annoncé ce jour avoir terminé son financement de Série C. La société a recueilli environ 14 millions de dollars pour soutenir la poursuite de la commercialisation du Light Delivery System (système de diffusion de lumière) de Valeda, destiné au traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), pour mener à terme le recrutement de son essai clinique américain LIGHTSITE III et pour obtenir l'autorisation réglementaire de Valeda aux États-Unis.

« Nous sommes très heureux de l'intérêt des investisseurs pour la société et nous avons mené à bien le cycle de Série C », a déclaré le Dr Clark Tedford, président et PDG. « Notre lancement sans heurt en Europe au cours de l'année passée a montré un enthousiasme pour Valeda en tant que premier traitement approuvé pour la forme sèche de la DMLA utilisant la photobiomodulation. »

Le groupe interinstitutionnel WaterStar Capital, basé à Atlanta, a été le principal investisseur. La société Imagine Ventures, basée à Seattle, a participé au cycle de Série B de l'entreprise et a également co-investi dans le cycle de Série C. Keiretsu Capital, Water Star Mercury Fund, Nikon Corporation et Celeste Management, un bureau de gestion du patrimoine, ont également participé au cycle de Série C.

« LumiThera démontre une fois de plus ses bénéfices cliniques grâce à un nouveau traitement par PBM destiné aux maladies oculaires débilitantes », a dit Daniel Bertholet, membre du conseil d'administration de LumiThera. « Nous sommes très heureux des réponses obtenues à la fois auprès des patients et des médecins en Europe au cours de l'année passée. »

La société termine actuellement le recrutement pour deux essais cliniques prospectifs, randomisés et à double insu ; il s'agit des études LIGHTSITE II en Europe et LIGHTSITE III aux États-Unis, utilisant le Light Delivery System de Valeda. Des essais supplémentaires en sont au stade de la planification pour les patients souffrant d'œdème maculaire diabétique (OMD) et de DMLA.

« Nous pensons que la plateforme PBM s'étendra à d'autres domaines oculaires tels que la rétinopathie diabétique et l'œdème maculaire diabétique (OMD) et fera partie de la prochaine phase de commercialisation mondiale de la plateforme technologique PBM pour les lésions et maladies oculaires », a annoncé Yigang Yang, un des directeurs de LumiThera et associé fondateur de WaterStar Capital.

À propos de LumiThera Inc.

LumiThera est une société de dispositifs médicaux au stade commercial qui se consacre à traiter des personnes atteintes de troubles et de maladies oculaires comme la DMLA de forme sèche, l'une des principales causes de cécité chez les adultes âgés de plus de 65 ans et la rétinopathie diabétique, la principale cause de cécité dans le monde. La société est le chef de file dans l'utilisation de la PBM pour le traitement des maladies et troubles oculaires aigus et chroniques. La société développe actuellement en cabinet le Light Delivery System de Valeda, qui sera utilisé par des spécialistes en soins oculaires en vue de traitements médicaux.

Le Light Delivery System de Valeda a été autorisé à utiliser le marquage CE par un organisme notifié de l'UE, comme cela est exigé pour une utilisation commerciale dans l'Espace économique européen uniquement. Valeda n'a pas reçu l'autorisation de la Food & Drug Administration (FDA, agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) aux États-Unis.

