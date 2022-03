LumiThera décroche un financement pour soutenir ses activités commerciales

SEATTLE, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc, une société de dispositifs médicaux de stade commercial offrant un traitement par photobiomodulation (PBM) pour les dommages et les maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement par emprunt avec Leste Clearway et Serengeti Asset Management.

Ce financement combiné permet d'obtenir 5,5 millions de dollars de capital pour soutenir l'intégration, la croissance et l'expansion commerciale du système d'émission de lumière LumiThera Valeda® pour le traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), et de la gamme de produits d'électrorétinographie (ERG) de Diopsys®, un système de diagnostic et de surveillance établi qui mesure l'activité électrique de la rétine de l'œil en réponse à un stimulus lumineux.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Leste Clearway et Serengeti », a déclaré Clark E. Tedford, Ph.D., président et directeur général de LumiThera. « Ces partenaires de financement peuvent soutenir davantage l'expansion commerciale des gammes de produits de LumiThera sans dilution typique des actionnaires et devraient permettre à la société d'être bien positionnée pour un futur cycle de financement de série D.

À propos de Serengeti Asset Management

Serengeti Asset Management ( www.serengeti-am.com ) est une société d'investissement axée sur le crédit et la valeur, qui fournit des solutions de financement sophistiquées aux entreprises privées innovantes et à leurs actionnaires. Serengeti possède environ 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

À propos de Leste Clearway

Clearway ( www.lesteclearway.com ) est un fonds de capital-risque alimenté par l'IA qui utilise une technologie exclusive pour identifier et souscrire des entreprises technologiques émergentes financées par le capital-risque aux États-Unis et au Canada. Le groupe Leste, qui détient en partie Clearway, possède environ 1,3 milliard de dollars d'actifs sous gestion en septembre 2021.

À propos d'AMD

La DMLA est une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées de plus de 65 ans. La perte de la vision centrale peut rendre plus difficiles l'observation des visages, la conduite automobile ou les travaux de proximité, comme la cuisine ou la réparation des objets de la maison. On estime que la prévalence globale de la DMLA est multipliée par 7 avec l'âge, passant de 4,2 % chez les 45-49 ans à 27,2 % chez les 80-85 ans. Au niveau mondial, on estime que la prévalence augmentera de 20 % entre 2020 (195,6 millions) et 2030 (243,3 millions).

À propos de Diopsys

Diopsys, Inc. est un leader dans le domaine des dispositifs médicaux modernes d'électrophysiologie visuelle qui aident les professionnels de l'ophtalmologie à analyser l'ensemble de la voûte visuelle pour détecter les troubles visuels et neuro-visuels. La société fournit à la fois la technologie d'examen visuel par potentiel visuel évoqué (VEP) et électrorétinographie (ERG). C'est cette technologie qui alimente les dispositifs médicaux de Diopsys, Inc. Diopsys® NOVA™, Diopsys® ARGOS™, et Diopsys® RETINA PLUS™ – la série de produits d'examen visuel ERG et VEP et le système d'examen visuel VEP pédiatrique Enfant®.

À propos de LumiThera

LumiThera est une société de dispositifs médicaux en phase de commercialisation, axée sur le traitement des personnes atteintes de lésions et de maladies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge, l'une des principales causes de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. La société est un leader dans l'utilisation de PBM pour le traitement des troubles visuels. La société commercialise le système de diffusion de lumière Valeda (Valeda® Light Delivery System), qui sera utilisé par les spécialistes des soins oculaires comme traitement médical.

Le système d'émission de lumière Valeda a été autorisé à utiliser le marquage CE par un organisme notifié de l'Union européenne, comme cela est exigé pour une utilisation commerciale dans l'UE uniquement. L'utilisation du système Valeda n'a pas été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

Consultez le site Web de la société à l'adresse www.lumithera.com .

