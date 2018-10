LumiThera, Inc. für Präsentation beim Ophthalmology Innovation Summit 2018 der American Academy of Ophthalmology in Chicago, IL, ausgewählt

SEATTLE, 20. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- LumiThera® Inc., ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf die Entwicklung von PBM-Therapien (Photobiomodulation) zur Behandlung von Sehstörungen und Erkrankungen des Auges fokussiert, hat heute eine Präsentation im Rahmen des Ophthalmology Innovation Summit (OIS@AAO) der American Academy of Ophthalmology (Amerikanische Akademie für Augenheilkunde, AAO) angekündigt, der am 25. Oktober 2018, in Chicago, IL, stattfinden wird.