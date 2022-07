LumiThera, Inc. kündigt Kauf von MacuLogix Assets an

SEATTLE, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., ein Medizintechnikunternehmen, das Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung von Augenschäden und -krankheiten anbietet, gab heute den Kauf der Vermögenswerte von MacuLogix durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft bekannt. MacuLogix, Inc. ist führend in der Frühdiagnose von Patienten mit trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) und Entwickler des tragbaren AdaptDX Pro® Dunkeladaptometers. Das Gerät ermöglicht Augenärzten die Messung der Dunkeladaptation, mit der sich die trockene AMD bei Patienten früher als mit jeder anderen Technologie diagnostizieren lässt. Der AdaptDx Pro, der 2020 auf den Markt kommt, ist in den USA, Kanada, der EU und anderen Ländern erhältlich.

„Die Kerntechnologie misst die Unfähigkeit, sich visuell an niedrige Lichtstärken anzupassen, ein wichtiger klinischer Marker, der bei Patienten mit früher AMD beobachtet wird. Die Technologie der Dunkeladaption wurde in 42 von Fachleuten begutachteten Arbeiten validiert", erklärte Dr. Greg Jackson, ehemaliger Chief Technology Officer und Mitbegründer von MacuLogix. „Mehr als 1 Million AdaptDX-Tests wurden durchgeführt und etwa 200.000 Patienten haben eine neue Diagnose erhalten."

Die Ankündigung von LumiThera folgt auf die Veröffentlichung der positiven 13-monatigen US-Daten der LIGHTSITE III-Behandlung von Patienten mit intermediärer trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) mit dem Valeda® Light Delivery System. An der LIGHTSITE III-Studie nahmen 100 Probanden teil, die alle 4 Monate mit Valeda behandelt werden. Nach 13 Monaten erreichten alle Patienten den vorgegebenen primären Endpunkt der bestkorrigierten Sehschärfe mit einer statistisch signifikanten Verbesserung gegenüber der Scheingruppe (p = 0,02). Die Studie zeigte Verbesserungen der bestkorrigierten Sehschärfe bei Patienten mit intermediärer trockener AMD, wobei mehr als 50 % der Patienten eine Verbesserung um einen Strich oder mehr auf der Sehtafel zeigten und im Durchschnitt 9,7 Buchstaben hinzugewannen. Die zulassungsrelevante US-Studie und frühere klinische Studien werden den FDA-Antrag für eine mögliche US-Zulassung unterstützen. Valeda ist derzeit in Europa und mehreren Ländern Lateinamerikas zugelassen.

Im März kündigte LumiThera die Übernahme der Diopsys®-Technologie für visuell evozierte Potenziale (VEP) und Elektroretinogramme (ERG) zur Überprüfung des Sehvermögens an. Die Diopsys-Produktlinie ist ein etabliertes Diagnose- und Überwachungssystem, das die elektrische Aktivität der Netzhaut des Auges als Reaktion auf einen Lichtreiz misst und so ein quantitatives Maß für die Sehkraft liefert, das bei der Diagnose und Überwachung von Augenkrankheiten hilft.

„AdaptDx Pro kann Patienten mit trockener AMD zum frühestmöglichen Zeitpunkt identifizieren, noch vor der Pathologie und vor dem Verlust der Sehkraft", so Clark E. Tedford, Ph.D., Präsident und CEO von LumiThera, Inc. "Das tragbare, lichtbasierte AdaptDx-Frühdiagnosegerät für trockene AMD ergänzt die LumiThera-Produktlinie um eine ergänzende Bewertung der Netzhautgesundheit und erweitert die synergetische Produktplattform von LumiThera für Augenspezialisten. Wir freuen uns darauf, Diagnose-, Behandlungs- und Überwachungsplattformen zu kombinieren, um eine Komplettlösung für Patienten mit trockener AMD anbieten zu können."

Über AMD

AMD ist eine der Hauptursachen für den Verlust des Sehvermögens bei Menschen über 65 Jahren. Der Verlust des zentralen Sehvermögens kann es erschweren, Gesichter zu erkennen, Auto zu fahren oder Arbeiten im Nahbereich zu verrichten, wie z. B. zu kochen oder Dinge im Haus zu reparieren. Die Gesamtprävalenz der AMD steigt mit dem Alter schätzungsweise um das 7-fache, von 4,2% bei den 45-49-Jährigen auf 27,2 % bei den 80-85-Jährigen. Schätzungen zufolge wird die Prävalenz zwischen 2020 (195,6 Millionen) und 2030 (243,3 Millionen) weltweit um 20% steigen.

Über MacuLogix

MacuLogix, Inc. stattet Augenärzte mit den Instrumenten, Werkzeugen und Schulungen aus, die sie benötigen, um Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) effektiv zu behandeln, indem sie die Wissenschaft der Dunkeladaption durch ihre AdaptDx® und AdaptDx Pro® guided by Theia™ nutzen. Die funktionelle Testtechnologie zur Dunkeladaption von MacuLogix ermöglicht es Augenärzten, AMD drei Jahre vor ihrer klinischen Erscheinung zu erkennen, zu überwachen und zu behandeln. Das AMD Excellence Program® von MacuLogix bietet jedem Kunden praxisnahe Schulungen und Best Practices zur Unterstützung der Implementierung und Optimierung von Dunkeladaptionstests. Besuchen Sie www.maculogix.com für weitere Informationen.

Informationen zu Diopsys

Diopsys, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich moderner medizinischer Geräte für die visuelle Elektrophysiologie, die Augenärzten helfen, die gesamte Sehbahn auf visuelle und neuro-visuelle Störungen zu analysieren. Das Unternehmen bietet visuell evozierte Potenziale (VEP) als Sehtesttechnologie an.

Informationen zu LumiThera

LumiThera ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Behandlung von Menschen konzentriert, die von Augenschäden und -krankheiten betroffen sind, einschließlich trockener altersbedingter Makuladegeneration, einer der Hauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen über 65 Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Verwendung von PBM zur Behandlung von Sehstörungen. Das Unternehmen vermarktet das Valeda® Light Delivery System, das von Augenärzten für medizinische Behandlungen eingesetzt werden kann.

Das Valeda Light Delivery System hat von einer benannten Stelle der EU die Genehmigung zur Verwendung des CE-Zeichens erhalten, das nur für die kommerzielle Verwendung in der Europäischen Union erforderlich ist. Valeda ist in ausgewählten Ländern Lateinamerikas erhältlich. In den USA ist Valeda von der Food & Drug Administration (FDA) nicht zur Anwendung zugelassen.

Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.lumithera.com .

2022 LumiThera, Inc., Alle Rechte vorbehalten.

SOURCE LumiThera Inc.