LumiThera, Inc. présentera le système d'émission lumineuse Valeda lors du 18e congrès de la Société européenne des spécialistes de la rétine (EURETINA) à Vienne, en Autriche

SEATTLE, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- LumiThera® Inc., une société fabricant des dispositifs médicaux au stade commercial, spécialisée dans la conception de traitements par photobiomodulation pour soigner les personnes atteintes de troubles et de maladies oculaires, a annoncé qu'elle participera à l'exposition combinée du 18e Congrès annuel d'EURETINA et du 36e Congrès de la Société européenne de chirurgie de la cataracte et réfractive (ESCRS), qui se tiendra à Vienne (Autriche), du 20 au 26 septembre 2018.

EURETINA promeut activement la mise au point de nouveaux diagnostics, les progrès de la chirurgie vitréo-rétinienne, la conception et l'usage de nouveaux médicaments et l'évolution du traitement de la dégénérescence maculaire.

LumiThera présentera pour la première fois le système d'émission lumineuse Valeda™ pour soigner la dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge, dans le hall d'exposition et animera, le 20 septembre, un séminaire sur la technologie de photobiomodulation, intitulé : « Photobiomodulation : un traitement innovant, ciblant les mitochondries, la dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge et d'autres maladies oculaires. »

« Valeda est notre premier produit commercial et nous sommes ravis de le lancer à EURETINA », a déclaré Clark E. Tedford, le PDG de LumiThera. « Nous sommes également enchantés de parrainer un séminaire sur la photobiomodulation avec quatre spécialistes en ophtalmologie. Nous pensons que le séminaire offrira aux chercheurs et aux médecins des informations sur le contexte, les aspects scientifiques et les avantages pour les patients du traitement par photobiomodulation, ainsi que les dernières informations sur la mise au point du système d'émission lumineuse Valeda pour soigner la dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge. »

« Je mène des recherches depuis de nombreuses années sur les traitements oculaires par photobiomodulation et la persévérance de LumiThera en vue d'apporter ce traitement aux médecins et aux patients est incroyable », a révélé Janis Eells, titulaire d'un doctorat, professeure à l'Université du Wisconsin à Milwaukee. « Je suis heureuse d'animer le séminaire sur la photobiomodulation et j'ai hâte de montrer aux autres le potentiel du traitement des maladies oculaires grâce à la photobiomodulation. »

LumiThera a récemment présenté les grandes lignes de l'étude LIGHTSITE I lors de la conférence ARVO, en mai 2018 et a prévu de débuter bientôt un essai multicentrique en Europe, pour renforcer les avantages cliniques et anatomiques du système d'émission lumineuse Valeda. La thérapie consiste en une série de traitements à base de lumière des cellules rétiniennes, permettant d'améliorer la production d'énergie et de soigner l'inflammation, l'ischémie et le dysfonctionnement métabolique, qui contribuent à la maladie.

À propos de LumiThera, Inc.

LumiThera est une société fabricant des dispositifs médicaux au stade commercial, s'attachant à soigner les personnes atteintes de troubles et de maladies oculaires comme la dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge, l'une des principales causes de cécité chez les adultes âgés de plus de 65 ans. La société est le chef de file dans l'utilisation de la photobiomodulation pour le traitement des maladies et des troubles oculaires aigus et chroniques. La société met au point dans son laboratoire le système d'émission lumineuse Valeda (Valeda Light Delivery System), un traitement médical destiné aux ophtalmologistes.

Le système d'émission lumineuse Valeda a obtenu l'autorisation d'utiliser le marquage CE par un organisme certifié de l'UE, requise pour un usage commercial dans la seule Union européenne. Valeda n'est pas encore approuvé par la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis.

2018 LumiThera, Inc., tous droits réservés.

Related Links

http://www.lumithera.com