LumiThera, Inc. va faire une présentation au Sommet de l'innovation en ophtalmologie 2018 dans le cadre de la réunion de l'American Academy of Ophthalmology, à Chicago, dans l'Illinois

L'OIS unit des leaders de l'industrie, entrepreneuriaux et cliniques en vue de collaborer sur le développement et la commercialisation de médicaments et de dispositifs innovants répondant à des besoins cliniques non satisfaits. « Nous accueillons l'occasion qui nous est offerte de présenter notre société et notre vision avec d'autres leaders de l'industrie ophtalmologique à l'OIS », a déclaré Clark Tedford, Ph.D., président-directeur général de LumiThera.

La présentation du Dr. Tedford portera sur les résultats de l'étude LIGHTSIDE I de LumiThera et fournira une mise à jour sur le développement du système d'émission de lumière Valeda® qui est en cours d'étude pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge de forme sèche.

Les détails de la présentation sont les suivants :

Réunion : OIS@AAO

Intitulé de la session : Présentation des sociétés 1

Date : Jeudi 25 octobre 2018

Heure : 9 h 35-9 h 41, heure centrale

Lieu : Marriott Marquis Chicago

Présentateur : Clark Tedford, Ph.D., président-directeur général de LumiThera, Inc

À propos de LumiThera, Inc.

LumiThera est une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le traitement des personnes atteintes de troubles et de maladies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge de forme sèche, l'une des principales causes de cécité chez les adultes âgés de plus de 65 ans. La société est un chef de file dans l'utilisation de la photobiomodulation pour le traitement des maladies et troubles oculaires aigus et chroniques. La société développe le système d'émission de lumière Valeda® qui est utilisé en cabinet comme traitement médical par des spécialistes de la vue.

Le système d'émission de lumière Valeda a obtenu l'autorisation d'utiliser le marquage CE auprès d'un organisme notifié de l'UE comme l'exige un usage commercial, au sein de l'Union européenne uniquement. L'utilisation du Valeda™ n'est pas approuvée par la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

2018 LumiThera, Inc. Tous droits réservés.