L'UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 fait croître 500 MPME pour conquérir le marché mondial

JAKARTA, Indonésie, 17 décembre 2022 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX : BBRI) présente l'UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 en format hybride. L'événement de cette année a reçu un accueil chaleureux depuis le début de l'exposition virtuelle qui se tient du 1er au 31 décembre 2022, tout comme l'événement hors ligne présentant les produits de 502 MPME indonésiennes sélectionnées, du 14 au 18 décembre 2022 au Jakarta Convention Center.

Left to Right: Catur Budi Harto, Vice President Director BRI; Teten Masduki, Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Indonesia; Sandiaga Uno, Minister of Tourism and Creative Economy of Indonesia; Sunarso, President Director BRI; and Amam Sukriyanto, Director of Small and Medium Business BRI.

Les visiteurs peuvent bénéficier d'une expérience entièrement interactive sur https://brilianpreneur.com/virtual. Tous les produits des MPME exposées à l'événement hors ligne peuvent être trouvés dans l'exposition virtuelle. En outre, les visiteurs peuvent acquérir les produits des MPME immédiatement en cliquant sur l'un des liens vers les plateformes de e-commerce.

« Nous nous engageons à soutenir les MPME par l'intermédiaire de Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, qui permet à nos MPME de présenter leurs meilleurs travaux dans le cadre de divers salons internationaux. En tant qu'agent de développement, nous les avons aidées en leur proposant des programmes de formation en ligne et en présentiel pour leur permettre de rester au niveau dans leur secteur et de tirer davantage profit des marchés internationaux », a déclaré Sunarso, président-directeur de la BRI.

L'événement propose également plusieurs activités telles que des séances de mise en contact professionnel, des séances de coaching, des remises de prix UMKM, des bazars et du shopping en direct. L'événement de cette année vise une hausse du montant des contrats d'exportation de 72 millions de dollars à 75 millions de dollars.

Efforts constants des MPME pour surperformer sur la scène mondiale

Les 500 MPME sélectionnées dans 22 provinces de l'Indonésie ont été choisies en fonction des critères pris en compte par les normes internationales, notamment la conception des produits, l'innovation, l'impact social et la durabilité, les valeurs d'exportation et les réalisations.

Évoquant la culture indonésienne et progressant vers la durabilité, l'UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 présente également deux nouvelles catégories de produits couvrant la technologie numérique et le bien-être, en plus des catégories phares telles que la décoration intérieure, la nourriture et les boissons, les accessoires et la mode.

Parmi les meilleurs produits alimentaires et boissons figure « YAMMY BABEH » qui participe à ce programme depuis 2019. La fondatrice, Bunda Elis, a admis que le soutien de la BRI représentait près de 90 % de leurs exportations totales.

« Ce programme a stimulé notre productivité, même pendant la pandémie. En mars 2020, nous avons exécuté nos premières commandes d'exportation vers l'Australie, puis vers le Canada en novembre. Grâce au soutien de la BRI, nous avons présenté nos produits dans de nombreuses expositions internationales, notamment en Inde, au Mexique, à Hongkong et en Malaisie », a déclaré Bunda Elis.

