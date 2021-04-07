洛杉矶城规局与盖蒂共推非裔美国人历史遗迹项目

负责洛杉矶历史资源管理事务的洛杉矶城市规划局下属历史资源办公室（OHR）将在这一盖蒂保护研究所合作关系中起领导作用。该强有力的社区参与项目将利用社区对不太知名历史的了解，为有意义的投入和地方合作关系创造空间。

洛杉矶城市规划局局长Vince Bertoni表示：“作为美国最大的规划部门，城市规划局具有独特的地位，可以在一定程度上通过文化遗产和教育，为子孙后代绘制一条更公平、公平和正义的洛杉矶之路。我们很高兴可以突出这一能更好地代表我们多元化城市的更广泛价值观和历史。”

在开始这个项目之前，盖蒂和洛杉矶城市规划局召开了一个虚拟圆桌会议，出席人员由在城市规划、遗迹保护、非洲裔美国人历史和/或基层及社区组织方面有经验的国家和地方思想领袖构成。这些关于保护政策多样性和包容性的讨论有助于形成保护黑人社区重要场所的倡议。

盖蒂保护研究所John E. & Louise Bryson主任Tim Whalen表示： “历史保护是对地点和故事的认可及提升。这项工作的重点是确保非裔美国人在洛杉矶的故事和地点比以往更加真实和完整。“这项工作也是为了确保对保护方法进行系统性偏见审查。最终关注的是公平。”

洛杉矶城市规划局和盖蒂在当地遗产项目上已经合作了近20年。共同努力项目包括 SurveyLA 和 HistoricPlacesLA 。2018年，历史资源办公室 完成了用以确定在洛杉矶非裔美国人的框架。

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