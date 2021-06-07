洛杉磯發佈新的數據為本計劃，以促進可持續交通

洛杉磯2021年6月7日 /美通社/ -- 洛杉磯城市規劃（城市規劃）和洛杉磯交通部 (LADOT) 公佈了對該市現有交通需求管理計劃的擬議變更。提議草案將有助減少對汽車的依賴，以滿足洛杉磯綠色新政中制定的減少碳污染的策略。

該更新旨在減少洛杉磯的整體車輛出行次數，利用最新技術和激勵措施提供可持續的替代交通方式。目前的交通需求管理條例僅適用於大型商業和工業開發項目，而擬議的修訂內容將擴大該計劃以適用於新建築項目，包括由 16 個或更多單元組成的多戶住宅開發項目。

規劃總監 Vince Bertoni 表示：「該計劃以人為本。 它認識到洛杉磯人的多元化交通需求，投資於適合步行、適合踩單車、交通便利的社區，並鼓勵建立適合步行的活動中心。透過創造更高效、更可持續的城市出行選擇，我們將使洛杉磯人更容易獲得工作、教育、醫療保健和社交活動。」

該倡議的核心介紹了減少碳排放的新交通策略。這些對洛杉磯分區條例的擬議更改將需要一定規模的項目納入交通需求管理策略，以減少單人車輛出行和總行駛里程。

LADOT 總經理 Seleta Reynolds 表示：「洛杉磯的交通需求管理條例為我們的開發審查流程帶來了早應進行的改革，這將使我們成為一個更緊密聯繫和高效的城市。當我們鼓勵更廣泛的交通選擇時，我們將為洛杉磯打造一個流動性更強、交通更少、健康狀況更佳的未來。」

城市規劃和 LADOT 將處於更佳位置，要求新的開發項目為城市不斷擴大的交通選擇作出貢獻。新開發項目將能夠從一系列交通需求管理策略中進行選擇，以實施包括對公共交通、單車和共乘的額外投資。因此，洛杉磯人將有更好的選擇，讓公共交通、步行、踩單車和汽車共享成為汽車出行的可行替代方案。

洛杉磯建立了一個交通需求管理計算器，以使開發人員的合規性變得簡單和透明。計算器會根據每個項目的規模生成一個「目標點」，以幫助申請人了解所需的合規水平。

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