洛杉矶市议会批准规划改革以解决经适房短缺问题

洛杉矶2021年11月25日 /美通社/ -- 洛杉矶市议会批准了对城市规划住房要素作出的修订，此举将确立其中一个全州最雄心勃勃的重新分区方案，并解决导致该市当前住房危机的规划和土地使用政策系统性不平等的问题。

拟议改革措施包括制定新的全市战略，以便在整个洛杉矶实现更公平的经济适用房分配。这项雄心勃勃的重新分区计划将对该市的部分地区进行重新规划，以便在该计划得到采纳后的三年内提供超过25万套新住房单元。该计划使洛杉矶有望在2029年之前达到加利福尼亚州对于近50万套新住房单元的要求。

城市规划局局长Vince Bertoni表示：“《洛杉矶住房计划》旨在保护洛杉矶最弱势人群免受流离失所、被驱逐和无家可归之苦。它将种族公平和环境正义放在我们规划考虑的首要位置，使洛杉矶全市的土地使用战略保持一致，从而改善未来获得住房、保护和建设的机会。”

除了住房建设外，该计划还侧重于防止人们流离失所和促进种族平等与机会。住房要素包括反流离失所策略研究、驱逐防御项目、包容性分区研究、全市住房需求评估以及注重对机会较多地区的重新分区。

加利福尼亚州规定的区域住房需求评估（RHNA）分配将集中于该市靠近就业和交通的高机遇地区，扩大鼓励开发商在新建筑中提供经济适用房的现有项目，同时确保《社区计划》更新内容设有以公平为基础的住房目标并能够解决相关住房短缺问题。

几十年来，洛杉矶市、周边地区和加利福尼亚州的住房建设严重不足。这种短缺导致洛杉矶的房屋租金和价格居全国最高。受洛杉矶住房短缺影响最大的群体是各行各业的工薪阶层家庭，他们面临着高昂的租金，无法向更高层社会流动。

洛杉矶市将有三年时间来制定条例，以令这些政策生效。此外，对《城市安全和健康要素》的技术性修正也得到通过，以反映根据州法律对住房要素作出的更新。重新分区将通过积极的社区和邻里规划工作、全市范围内的重新分区工作和经济适用房激励计划来实现。

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