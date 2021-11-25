洛杉磯市議會通過規劃改革以解決房屋短缺問題

洛杉磯2021年11月25日 /美通社/ -- 洛杉磯市議會批准 City Planning 的Housing Element（房屋元素）修訂，將成為全國最具雄心的重新分區計劃之一，藉以解決導致該市當前住房危機的規劃和土地使用政策方面的系統性不平等問題。

這項擬定變更將為全市制定新的策略，使整個洛杉磯實現更公平的房屋分配。這個野心勃勃的重組計劃將為部分城市地區重新進行土地使用分區，在計劃通過後的三年內建造超過 25 萬個新房屋單位。該計劃將使洛杉磯有望在 2029 年前符合該州份對接近 50 萬個新單位的要求。

City Planning 總監 Vince Bertoni 表示：「Plan to House LA（洛杉磯房屋計劃）旨在保護最弱勢的洛杉磯居民免於流離失所、被驅逐和無家可歸。此計劃將種族平等和環境正義放在我們各項考慮因素的最前線，並調整洛杉磯的全市土地使用策略，旨在改善未來獲得房屋、保育和生產的機會。」

除了房屋生產外，計劃亦側重於防止流離失所，及促進種族平等和機會。房屋元素包括反流離失所策略研究、驅趕租客防禦計劃、共融研究、全市房屋需求評估，以及著重在較高發展機會地區中重新進行土地使用分區。

所獲得的加州政府授權的區域房屋需求評估 (RHNA) 撥款，將著重靠近城市就業和交通的高發展機會地區、擴大現有計劃、鼓勵發展商在新建築物中納入經濟房屋，並確保社區計劃更新具有基於平等和應對房屋短缺的房屋目標。

幾十年來，市區、周邊地區和州份層面的房屋欠缺都令人震驚。這種短缺導致洛杉磯成為全國最高房租和房屋價格的州份之一。受洛杉磯房屋短缺影響最大的是不同背景的工人階級家庭，他們需要面對驚人的租金，這使向上流動變得遙不可及。

該市將有三年時間制定法令，實施這些政策生效。政府亦已通過城市安全和健康元素的技術修正案，根據州份法律反映房屋元素的更新。將透過積極的社區和睦鄰規劃工作、全市重新進行土地使用分區的努力，以及經濟房屋獎勵計劃，來落實進行土地重新分區。

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