洛杉磯提議在全市徹底禁止石油鑽探

洛杉磯, 2022年8月10日 /美通社/ -- 洛杉磯城市規劃部 (Los Angeles City Planning) 今天發佈了一項法令草案，禁止新的石油和天然氣開採，逐步淘汰現有的開採作業，保護公眾免受各種風險和與石油和天然氣開採相關的危險。

規劃總監 Vince Bertoni 表示：「過去的嚴峻現實使我們面臨系統性的不公正， 我們不僅親眼目睹疫情如何影響投資不足的社區，而且還提醒我們氣候變化的嚴重後果。為了在可持續發展領域真正處於領先地位，我們將停止在家庭、學校和兒童保育中心附近開採石油。」

該法令沒有施加倒退要求，而是更進一步，最終結果是逐步取消洛杉磯的所有石油和天然氣開採活動。這種新的全市性方法回應了市長及議會的指示，並建立在該部門持續不懈努力之上，透過土地使用的考慮，將環境正義、公平及可持續性問題作為中心。

市長加切蒂表示：「石油鑽探一直是我們過去的一部分，但今天，我們發出了一個明確的訊息：骯髒的能源生產在洛杉磯沒有未來。今年初，我與其他民選官員、活動家和社區領導者一起簽署了一項指令，以逐步停止該市的石油和天然氣鑽探。今天，由於城市規劃部和市檢察官辦公室的不懈努力，我們離減少在一線社區排放有毒煙霧又邁進一步。」

洛杉磯擁有 26 個油氣田和 5,000 多個油氣井，其中一些在使用中，一些閒置中，還有一些已廢棄。城市規劃部與石油和天然氣管理與安全辦公室、建築與安全部以及消防局一起負責監測和執行現有鑽探地點。

城市規劃部與石油和天然氣管理與安全辦公室、建築與安全部以及消防局一起負責監測和執行現有鑽探地點。

在未來幾個月，城市規劃部將促進與當地利益相關者的公開會議。在這些聽證會上收集到的反饋意見將為該局向洛杉磯市規劃委員會提出正式建議的最終條例提供參考。常見問題文件載於此處。

[email protected]

(213) 978-1248

LA City Planning

SOURCE LA City Planning