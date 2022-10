L'usine de CATL au Sichuan sélectionnée comme usine phare par le Forum économique mondial

NINGDE, Chine, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Sichuan Contemporary Amperex Technology Limited (CATL-SC), une filiale à part entière de CATL, a été ajoutée au Global Lighthouse Network (GLN) par le Forum économique mondial, ce qui en fait la deuxième usine phare de CATL après son usine de Ningde, qui a été incluse dans le GLN en 2021. Jusqu'à présent, il n'y a que deux usines Lighthouse dans l'industrie des batteries au niveau mondial, toutes deux étant des installations de production de CATL.

Le Forum économique mondial a fait les remarques suivantes au sujet de CATL : « Pour rattraper la croissance significative de l'entreprise et les attentes plus élevées en matière de qualité et de durabilité, CATL construit un grand terrain vierge dans la ville de Yibin. L'usine a en outre déployé en profondeur l'IA, l'IoT et l'automatisation flexible en plus des initiatives numériques du siège de CATL Ningde lighthouse, et a atteint une vitesse de ligne accrue de 17 %, une perte de rendement réduite de 14 % et une émission de carbone nulle. »

Le Global Lighthouse Network est une communauté de sites de fabrication qui font preuve de leadership dans l'adoption et l'intégration des technologies de pointe de la quatrième révolution industrielle. Francisco Betti, responsable de la fabrication avancée et des chaînes de valeur au Forum économique mondial, a déclaré : « Les nouvelles usines du Global Lighthouse Network montrent comment les fabricants peuvent atteindre des objectifs commerciaux tout en ayant un impact positif sur les économies, les moyens de subsistance des populations et l'environnement. Le défi pour les entreprises et les décideurs politiques est de savoir dans quelle mesure ils peuvent étendre ces innovations à l'ensemble des réseaux de production et des chaînes de valeur. »

Les technologies de la quatrième révolution industrielle stimulent la productivité, la durabilité et la résilience

Dans le contexte de la transformation numérique globale de l'industrie des batteries, CATL accélère l'innovation numérique dans le cycle de vie complet de la batterie concernant la conception, la fabrication, l'utilisation et le recyclage de la batterie, de manière à répondre aux exigences de processus de haute précision, de vitesse de production rapide et de haute qualité.

Gestion de l'énergie verte. CATL a développé un système de gestion de l'énergie qui collecte les données de plus de 40 000 capteurs déployés dans l'usine grâce à des solutions sans fil Narrow Band-IoT & 5G. Soutenu par un algorithme avancé, le système a calculé les paramètres de fonctionnement de chaque équipement avec une consommation énergétique optimisée du système.

CATL a développé un système de gestion de l'énergie qui collecte les données de plus de 40 000 capteurs déployés dans l'usine grâce à des solutions sans fil Narrow Band-IoT & 5G. Soutenu par un algorithme avancé, le système a calculé les paramètres de fonctionnement de chaque équipement avec une consommation énergétique optimisée du système. Gestion intelligente de la production. En développant un algorithme de contrôle du processus d'enrobage en boucle fermée, CATL-SC est capable de modéliser et d'apprendre en profondeur les paramètres combinés de plus de 1 000 poudres et fluides, réalisant un contrôle précis de l'enrobage des feuilles aux niveaux du micron et du milligramme, améliorant ainsi considérablement la cohérence des produits.



En outre, sur la base du développement virtuel et de la simulation, les lignes d'emballage de CATL-SC ont atteint 80 % d'automatisation. Soutenue par le processus de collage automatique, la main d'œuvre de la ligne de processus de collage est réduite de 70 %, atteignant un taux de qualification de 99,8 %.

Gestion de la qualité extrême . Avec l'application d'un équipement d'inspection visuelle de haute précision et de la technologie AI, CATL-SC a atteint une précision de reconnaissance au niveau du micron, ce qui a stimulé les percées de la détection des défauts dans le processus de soudage, d'enroulement et le processus précédent sous condition de fluide à grande vitesse.

. Avec l'application d'un équipement d'inspection visuelle de haute précision et de la technologie AI, CATL-SC a atteint une précision de reconnaissance au niveau du micron, ce qui a stimulé les percées de la détection des défauts dans le processus de soudage, d'enroulement et le processus précédent sous condition de fluide à grande vitesse. Gestion de la sécurité très précise. La gestion de la sécurité est cruciale pour CATL-SC, qui est actuellement l'une des plus grandes bases de production de batteries pour VE au monde. En combinant le streaming vidéo et la technologie d'IA, elle a réduit le risque d'inspection manquée. Grâce au streaming vidéo, le système peut identifier automatiquement les erreurs d'exploitation telles que le placement mixte des panneaux et l'occupation des canaux, et est capable d'étiqueter et de sauvegarder les images automatiquement. Soutenu par la technologie thermique infrarouge et l'IA, il a centralisé la surveillance de la température des éléments de batterie dans les entrepôts et la surveillance de la température des éléments de batterie dans les processus clés à haute température.

En tant que leader mondial pour atteindre la première usine phare du monde dans l'industrie des batteries, CATL a réduit le taux de défauts de ses produits au niveau PPB. Elle s'efforce maintenant de reproduire les expériences de son usine de Sichuan en matière de fabrication intelligente agile et flexible dans l'ensemble de ses 13 bases de production dans le monde, contribuant ainsi au développement de haute qualité de l'industrie des nouvelles énergies dans le cadre de la quatrième révolution industrielle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918979/image_1.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited