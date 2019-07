Lux Inbound: LigneSante propose une plateforme de communication sécurisée visant à révolutionner les soins de santé

L'idée d'une plateforme de communication en ligne entre professionnels de santé est née des besoins de l'activité quotidienne des médecins psychiatres. Ils avaient besoin d'optimiser le temps disponible entre les sessions de psychothérapie et ils souhaitaient se connecter à des connaissances collectives sur la prise en charge des maladies, en sachant que très souvent, la complexité de certaines situations médicales ne trouve une réponse thérapeutique que grâce à une approche multi-focale du problème.

Ils étaient à la fois conscients de l'importance de collaborer avec d'autres médecins et thérapeutes, mais frustrés de ne pas trouver les bons professionnels de santé avec lesquels ouvrir le dialogue. À l'ère de Facebook et d'Instagram, qui facilitent pourtant une communication instantanée entre des millions de personnes, les outils permettant un échange virtuel entre professionnels de santé sont pratiquement non-existants. En dépit des possibilités infinies d'échanges à disposition sur le Web, l'élaboration d'un réseau de collaboration constituait une réalité temporaire, compliquée à mettre en œuvre.

Conscients de cela, une idée a germé : créer une communauté de médecins et de thérapeutes capables de communiquer dans l'espace virtuel du Web et de se développer grâce à la connaissance collective des traitements de maladies. Réaliser un effort collectif pour apporter des réponses toujours plus appropriées et efficaces aux souffrances des patients. Bâtir une communauté d'échange locale et internationale qui s'auto-alimente et se renforce par le biais des communications sécurisées rendues disponibles par la plateforme.

LigneSante respecte les convictions et idées de tous les professionnels qui choisissent d'utiliser la plateforme. Il est souvent difficile d'aborder des méthodes thérapeutiques liées à une approche non traditionnelle, telle que celle proposée par la médecine dans son ensemble, qui ne s'appuie que sur des bases strictement « scientifiques ». Cela étant dit, LigneSante relève le défi de la médecine intégrative en favorisant les échanges entre les deux disciplines, par le biais d'un salon partagé, au sein duquel la rencontre de deux mondes différents, fascinants, à la fois riches et complexes, pourra avoir lieu.

LigneSante est un instrument flexible, interactif et évolutif, capable de s'adapter et de répondre aux demandes de ceux qui l'animent et y participent : les médecins et thérapeutes membres de la communauté. La plateforme va là où la communauté thérapeutique souhaite l'amener. Ainsi, les commentaires des professionnels de santé sont les bienvenus, car ils sont essentiels à l'équipe de gestion de la plateforme.

LigneSante a pour objectif de créer un pont entre la communauté thérapeutique et ses clients qui ont besoin d'aide. En dehors des espaces réservés aux professionnels de santé, les personnes nécessitant de l'aide ont également la possibilité d'avoir accès à une vaste communauté thérapeutique, par le biais d'une plateforme unique. Cela offre une meilleure visibilité aux professionnels de santé, tout en facilitant aux patients l'accès à un réseau de soins.

Quels sont les origines du concept de la médecine intégrative ?

Résumé

Conjuguer les concepts basés sur des faits scientifiquement prouvés de la médecine conventionnelle et de la médecine complémentaire, pour formuler une approche centrée sur le patient.

L'idée est apparue dans les années 1990 aux États-Unis, alors que les médecins exploraient le concept de la médecine intégrative (MI). Les docteurs David Eisenberg et Andrew Weil sont les pionniers de la MI. Née du constat de l'évolution des modes de vie, qu'il s'agisse de l'alimentation, de l'activité physique, de la gestion du stress ou du bien-être en général, la médecine intégrative est une nouvelle façon de concevoir les soins de santé. Dans cette nouvelle approche de la médecine, la relation entre le patient et son médecin gagne en importance. Les milieux hospitaliers, tant au Canada qu'en France, s'y intéressent de plus en plus. Qu'en est-il réellement ?

L'un des principes de base de la médecine intégrative est de tirer profit des meilleurs soins offerts selon les approches conventionnelles et les approches complémentaires dans le but de parvenir le plus rapidement possible à la guérison du patient. La fédération des médecins-omnipraticiens du Québec l'a d'ailleurs définie ainsi : « Lorsque l'on parle de médecine intégrative, on parle entre autres de combiner les meilleurs soins de la médecine scientifique occidentale à ceux des approches complémentaires dans le but de maintenir la santé et d'améliorer le bien-être. » [1]

La médecine conventionnelle, aussi dite médecine occidentale, est l'approche médicale la plus répandue au monde. Selon ses principes, une personne est soignée soit par les médicaments, une thérapie ou une chirurgie. L'ensemble des traitements est basé sur des connaissances scientifiques validées et vérifiables. La médecine complémentaire, que l'on nomme aussi médecine non conventionnelle, traditionnelle, alternative, douce ou holistique, est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OSM) comme étant « la somme totale des connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et mentales. Les médecines non conventionnelles sont nombreuses : acupuncture, aromathérapie, biofeedback, hypnothérapie, massothérapie, Qi Gong, shiatsu, yoga, etc. »

Ainsi, l'approche médicale intégrative permet d'unir différentes formes de thérapies issues autant de la médecine conventionnelle qu'alternative afin de prodiguer les meilleurs soins au patient.

Bien que la médecine intégrative incorpore les principes de la médecine non conventionnelle, elle n'a recours qu'aux approches dont les effets ont été scientifiquement vérifiés. Le National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) indique que la médecine intégrative combine les thérapies issues de la médecine conventionnelle et celles issues de la médecine alternative et complémentaire, pour lesquelles il existe des données scientifiques de haute qualité quant à la sécurité et à l'efficacité des traitements.

Comme le souligne Thierry Janssen, Docteur en médecine, chirurgien et psychothérapeute, dans un article paru en 2006, de plus en plus, les médecines complémentaires font l'objet d'études au sein des chaires universitaires de recherche. « Ainsi, par exemple, à l'université Harvard, l'observation des effets de l'acupuncture sur le cerveau a montré que la stimulation d'un point précis provoque une activation neuronale dans une zone cérébrale dont la spécificité est en rapport avec les effets prévus par la théorie chinoise. Il existerait donc des liens cérébrocorporels en dehors des voies neurologiques classiques. » Les chercheurs se penchent cependant sur de nouvelles méthodes de recherche, car les techniques conventionnelles ne sont pas toujours appropriées dans l'analyse des médecines complémentaires. À cet effet, Larry Willms, professeur clinicien agrégé à la Division des sciences cliniques à la Faculté de médecine du Nord de l'Ontario, mentionne que dans la majorité des cas, les patients souffrant d'un même trouble seront traités différemment dans le cadre d'une approche alternative. Ainsi, « les soins individualisés se prêtent mal à une étude scientifique conventionnelle. » [2]

Au Canada et aux États-Unis, plus de 35 universités se sont regroupées au sein du Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine. Des centres académiques de santé en médecine intégrative, notamment la Harvard Medical School, l'université de Calgary et l'université de Stanford se sont engagées à revoir leur programme d'enseignement de la médecine afin d'y intégrer les approches complémentaires dont les bienfaits ont été prouvés.

La médecine intégrative s'articule autour de différents grands axes qui ont tous le même point commun : le patient. La relation entretenue entre le patient et son médecin prend une importance particulière et elle repose sur un climat de confiance. Dans son article le Dr Willms déclare, « tout comme la médecine familiale, la médecine intégrative propose un modèle centré sur le patient où la contribution du médecin prend néanmoins davantage d'importance. Ce concept incite le personnel soignant à mieux cerner son propre état de santé afin de mieux guider ses patients. »

LigneSante sera disponible dès le 1er août 2019, avec une période d'essai gratuite de 90 jours, et pour 9,99 CHF ensuite. Pour obtenir de plus amples informations sur LigneSante, visitez le site https://lignesante.com/

À propos de Lux Inbound: nous aidons les petites et moyennes entreprises à atteindre leur réel potentiel par le développement de messages clairs et concis, capables d'atteindre et de trouver un écho auprès de leur public idéal.

[1] Federation of General Practitioners of Quebec. 2008. "Integrative medicine". In the Physician of Quebec, Volume 43, Number 1 January 2008. En ligne .https://bit.ly/2Lm3KMg. Consulté le 21 février 2013.

[2] World Health Organization. 2000. "Traditional medicine: definition". In general, methodological principles for the research and evaluation of traditional medicine. En ligne https://bit.ly/30xI0Rm. Consulté le 21 février 2013.

JANSSEN, Thierry. 2006. « For an integrated medicine. » In book 2. En ligne. https://bit.ly/2Gcc0u5. Consulté le 26 février 2013. 1. WILLMS, Larry. 2008. « Blending in, is integrative medicine the future of family medicine? » In Canadian Family Physician. En ligne https://bit.ly/2NRGojT. Consulté le 26 février 2013.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/947920/LigneSante_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/947919/LigneSante_graphic.jpg

Contact

Jayson Lux

Lux Inbound

+41 78 664 76 71

jayson@luxinbound.com

Related Links

https://lignesante.com/



SOURCE Lux Inbound