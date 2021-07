LUXASIA, une plateforme de distribution de produits cosmétiques dans la région de l'Asie-Pacifique, nommée parmi les sociétés les mieux gérées à Singapour par Deloitte

Cette première édition du prix pour Singapour est tirée du programme mondial de prix des sociétés les mieux gérées de Deloitte, dont le cadre d'évaluation rigoureux repose sur plus de 25 ans de pratique dans 37 pays. Deloitte évalue des facteurs commerciaux comme la stratégie, la qualité de la gestion, les capacités et l'innovation, la culture et l'engagement, ainsi que la gouvernance et les finances. LUXASIA est très fière de recevoir ce prestigieux prix.

Pour les marques de cosmétiques luxueuses et de niche, la région de l'Asie-Pacifique est maintenant l'endroit idéal. Selon les prévisions, le marché de cosmétiques de luxe de la région devrait afficher le taux de croissance le plus élevé à l'échelle mondiale, grâce à la croissance de la classe moyenne, aux consommateurs de plus en plus avertis, à la forte pénétration des appareils mobiles et à la progression accélérée du commerce social et en ligne. Le réseau de distribution omnicanal unique et étendu de LUXASIA favorise une apparition rapide sur les marchés, des parcours de croissance exponentielle et d'importants engagements de la part des consommateurs.

À propos de l'avenir prometteur, M. Patrick Chong, président de LUXASIA, a affirmé : « Nous sommes maintenant prêts à poursuivre nos plans visant à accroître notre présence géographique, ouvrir de nouvelles frontières et y investir. La nouvelle LUXASIA est encore mieux placée pour aider les marques de cosmétiques de luxe à libérer tout le potentiel de la région de l'Asie-Pacifique et à prospérer. » Les principales compétences de LUXASIA en tant que plateforme de distribution omnicanale couvrent le commerce de détail de luxe, le commerce électronique, le commerce social, la distribution et le marketing axé sur les données et destiné aux consommateurs. LUXASIA offre désormais une valeur accrue à tous ses partenaires de marque.

Pour conclure sur une note de gratitude, M. Chong et M. Baier ont déclaré : « Nous tenons à remercier nos quelque 120 partenaires de marque de cosmétiques de luxe, ainsi que nos innombrables partenaires commerciaux et de détail de la région pour leur grande confiance et leur appui solide pendant toutes ces années. »

