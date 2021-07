LUXASIA, Vertriebsplattform für Schönheitsprodukte im asiatisch-pazifischen Raum, wird von Deloitte als eines der am besten geführten Unternehmen in Singapur ausgezeichnet

SINGAPUR, 13. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Es könnte für LUXASIA nicht passender sein, in diesem Jahr die prestigeträchtige Auszeichnung „Singapore's Best Managed Companies" von Deloitte zu erhalten. Dr. Wolfgang Baier, Group CEO von LUXASIA, sagt zur Bedeutung der Auszeichnung: „Diese Auszeichnung ist eine überzeugende Bestätigung unserer Transformationsbemühungen, Investitionen und Ergebnisse, die wir in den letzten 5 Jahren erzielt haben. Dieser Erfolg ist auf unsere offene ‚One Team'-Kultur zurückzuführen, die von mehr als 2000 Talenten in 15 Märkten geteilt wird. Wir waren in der Lage, professionelles Management-Know-how und tiefgreifende digitale Fähigkeiten mit dem unternehmerischen Kern von LUXASIA und der Luxus-Exzellenz von über 4000 Verkaufspunkten zu vereinen. Diese prestigeträchtige Anerkennung durch Deloitte, insbesondere nach der strengen Bewertung, ist ein Beweis für unser unermüdliches Bestreben, die führende Omnidistributionsplattform für Schönheit im asiatisch-pazifischen Raum aufzubauen."