LuxInbound: LigneSante à l'avant-garde de la collaboration en médecine intégrative

La médecine intégrative propose un partenariat entre le médecin et son patient pour le maintien de la santé. Il commence par placer le patient comme acteur principal du processus, comme son agent de santé. Le patient ne reçoit plus de traitement passif pour une maladie et participe activement à sa santé. La santé est aussi une responsabilité individuelle.

Dans ce partenariat, la médecine intégrative réunit des professionnels de différents domaines car l'interdisciplinarité est essentielle pour prendre soin d'un patient. Elle est associée au traitement de la médecine conventionnelle en utilisant les connaissances de la médecine alternative telles que les pratiques méditatives, les techniques de respiration, la relaxation, la pleine conscience, l'utilisation de plantes médicinales, toujours basées sur des preuves de sécurité et d'efficacité.

Le service fourni par les thérapeutes de la médecine intégrative consiste en des techniques corporelles non invasives, libres de tout fondement religieux et adaptées aux besoins et aux limites du patient. Pratiqués individuellement, ils peuvent inclure des pratiques physiques telles que des étirements, des exercices de respiration, des massages légers (sans huile ni crème) et des pratiques de relaxation réalisées par le thérapeute (voix).

L'objectif du travail est de fournir des moments de détente et de bien-être pour réduire l'anxiété et le stress, qu'ils soient émotionnels, physiques ou mentaux.

La base du travail est la pratique d'exercices de pleine conscience dans le moment présent, qui fournit cet état de bien-être et de relaxation profonde.

La base du travail est la pratique d'exercices de pleine conscience dans le moment présent, qui fournit cet état de bien-être et de relaxation profonde.

Cette relaxation profonde aide les patients à identifier leurs besoins et à signaler leurs symptômes au personnel médical et de soins.

Les techniques de gestion du stress sont enseignées aux patients et aux soignants afin qu'ils les utilisent systématiquement en tout temps pendant le traitement.

Principes de la médecine intégrative:

La santé est considérée comme un état vital de bien-être physique, mental, émotionnel, social et spirituel qui permet de s'engager dans sa vie.

Le médecin agit en tant que partenaire dans le processus de guérison. Le patient informé fait partie du processus de décision du plan de traitement.

Interventions visant à traiter la maladie et à aider la personne dans son ensemble : aborder tous les aspects qui influencent la condition et le processus de guérison.

On demande aux patients de reconnaître, de gérer et de réduire les facteurs de stress.

Les patients reçoivent des conseils nutritionnels : les aliments sont considérés comme un agent principal dans la promotion de la maladie et de la santé.

L'impact des influences sociales sur le processus morbide et la santé est pris en compte et inclus dans le plan de traitement.

Les influences de l'environnement sur le processus de guérison et la santé sont abordées, étudiées et prises en compte dans le plan de traitement.

Le plan de traitement est partagé et intégré entre tous les professionnels de la santé concernés.

Chaque patient a élaboré un plan de traitement personnalisé en fonction de ses exigences et de ses besoins.

Le plan de traitement met l'accent sur la promotion de la santé et la prévention.

Toutes les approches thérapeutiques, tous les professionnels de la santé et toutes les disciplines sont pris en compte.

LigneSante sera disponible pour un essai gratuit de 90 jours. Pour plus d'informations, visitez le site https://lignesante.com/

A propos de LigneSante: Nous sommes une communauté de professionnels de la santé qui partagent leurs idées, comparent leurs notes, réfèrent des patients et s'efforcent d'adopter une approche intégrée de la médecine. En fin de compte, pour le bien de l'humanité.

Jayson Lux

Lux Inbound

+41-78-664-76 71

jayson@luxinbound.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1001162/LigneSante_integrated_health.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/997556/LigneSante_Logo.jpg

SOURCE LuxInbound