LuxTag et Chronoswiss lancent les cryptomontres sur la blockchain NEM

Le projet étiquettera et suivra les montres et leur propriété à l'aide d'une application web et mobile fonctionnant grâce à la technologie blockchain. Il a été testé avec les montres Chronoswiss Tech Bureau, cinq lignes inspirées par différentes cryptomonnaies. Chaque ligne, comprenant 101 montres exclusives, est prévendue contre des cryptomonnaies depuis le deuxième trimestre de 2018.

LuxTag, le fournisseur de sécurité produit basée sur blockchain, a inscrit les montres sur la blockchain NEM en enregistrant leurs caractéristiques uniques. Chaque montre est accompagnée d'un code QR unique et d'une série d'instructions simples qui permettent au client d'accéder au certificat représentant la montre et de le revendiquer. À partir de là, les clients peuvent suivre l'histoire et vérifier l'authenticité des montres.

Le projet a été déployé sur plus de trois mois ; une période au cours de laquelle LuxTag a fourni à ses partenaires les éléments relatifs au développement technique, la consultation et la mise en œuvre par rapport à l'application d'étiquetage sur la blockchain. La plupart des montres ont été mises sur le marché et d'autres sont encore à venir.

Chronoswiss, un fabricant de montres avec trente années d'expérience, et Tech Bureau, une société de conseil pour la blockchain et les cryptomonnaies, collaborent avec LuxTag, une start-up basée en Malaisie créée en 2017 par Rene Bernard, Jeff McDonald et Faeez Noor. Malgré les différences évidentes, tous les partenaires fondateurs partagent la même vision, la valorisation de la précision technique (même si elle concerne différents domaines) et l'innovation par la technologie. Chronoswiss s'engage à défendre ses convictions de préservation des anciennes traditions et Tech-Bureau croit en la technologie révolutionnaire que représente la blockchain avec les cryptomonnaies. LuxTag, d'autre part, se concentre sur la protection de l'authenticité et la provenance des produits. Cependant, le domaine d'expertise de LuxTag ne se limite pas aux produits de consommation de luxe.

« Après avoir intégré un petit nombre d'autres entreprises de l'industrie, nous pouvons maintenant fièrement déclarer qu'en 2018, LuxTag s'est associée avec une marque de montres de luxe de premier plan. C'est une étape importante dans l'histoire de notre société », a déclaré Rene Bernard, le PDG de LuxTag. Il a ensuite félicité Chronoswiss et Tech Bureau pour avoir créé les premières montres de luxe en utilisant la technologie blockchain comme solution d'étiquetage avec des certificats de propriété qui peuvent être mis à jour et transférés sur la blockchain.

