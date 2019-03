Luxusní vila v resortu Quinta do Lago v portugalském Algarve bude aukčním domem Concierge Auctions prodána v absolutní dražbě

Vila s devíti ložnicemi a devíti koupelnami se nachází na neobvykle prostorném dvojitém pozemku o celkové rozloze 1 537 metrů čtverečních. Vila , postavená ve středomořském architektonickém stylu, nabízí vzdušné a otevřené bydlení zdobené mramorovými sloupy, kazetovými stropy a krásným obložením. Vila je ideální pro zábavu, je vybavena velkou kuchyní s jídelnou, vinným sklípkem, domácím kinem, bazénem, saunou a plně vybavenou venkovní kuchyní. K pozemkům patří pěstěná zahrada s vířivkou s červeným kachličkovým obložením a kamennou terasou.

Quinta do Lago je světovou destinací pro turisty i rezidenty. Resort ležící v populárním regionu Algarve má přístup jak k Atlantskému oceánu, tak k přírodnímu parku Ria Formosa s velkou rozmanitostí fauny a flóry. Quinta do Lago, které pokrývá plochu 1500 akrů, je oblíbenou destinací příznivců golfu. Je domovem světově proslulých golfových hřišť včetně golfového hřiště San Lorenzo a golfového hřiště Quinta do Lago. Tento resort nabízí také vodní sporty, včetně jízdy na vodním skútru a jachtingu. Quinta do Lago jako samostatná komunita nabízí svým rezidentům pohodlí i bezpečnost.

Letiště Faro, odkud je možno doletět do Londýna za 2 hodiny 40 minut, do Dublinu za 2 hodiny 55 minut a do Paříže za 2 hodiny 40 minut, je od Quinta do Lago vzdálené pouhých 30 minut jízdy.

Charlie Smith, evropský poradce aukčního domu Concierge Auctions, uvedl: „Jsme potěšeni, že představíme model Concierge Auctions v Portugalsku, dlouhodobě oblíbené destinaci osob kupujících druhý dům, z důvodu vynikající kvality života a populárního programu Golden Visa. Quinta do Lago nabízí to nejlepší z portugalského životního stylu a stalo se jedním z nejvyhledávanějších evropských středisek jak pro rekreanty, tak pro kupce nemovitostí."

Vila bude zpřístupněna pro prohlídky denně od 13:00 do 16:00 hodin nebo po domluvení schůzky. Pro více informací nebo rezervaci prohlídky navštivte webové stránky www.conciergeauctions.com

