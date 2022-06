Luxusresort und Casino im Herzen der Athener Riviera: Hard Rock International geht Partnerschaft mit der GEK TERNA Group ein

ATHEN, Griechenland, 24. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Hard Rock International und die GEK TERNA Group haben gestern in Athen eine besondere Veranstaltung abgehalten, die den offiziellen Beginn ihrer Partnerschaft für den Bau und den Betrieb eines integrierten Resorts und Casinos im Rahmen der Entwicklung von „The Ellinikon" in der berühmten Gegend der Athener Riviera markiert. Das Hard Rock Hotel & Casino Athen, das 2026 eröffnet werden soll, wird ein einzigartiges Reiseziel in Europa sein, das ein 5-Sterne-Luxushotel, eine Spielhalle der Weltklasse, einen erstklassigen Tagungs- und Kongressbereich, ein hochmodernes Unterhaltungszentrum, eine international renommierte Gastronomie, einen luxuriösen Rock® Spa- und Poolkomplex sowie eine hochwertige Einzelhandelsmeile umfasst.

Das Hard Rock Hotel & Casino Athens soll ein internationales Reiseziel werden, das seinen Besuchern eine aufregende Mischung aus Unterhaltung, Speisen und Getränken sowie Unterkünften bietet, die mit speziellen Außenräumen an das mediterrane Klima angepasst sind.

„Wir freuen uns, die Partnerschaft mit der GEK TERNA Group bekannt zu geben und die Reichweite von Hard Rock in der großen Stadt Athen weltweit weiter auszubauen", erklärte Jim Allen, Vorsitzender von Hard Rock International. „Dieses Projekt wird den Menschen in Griechenland über 3.000 Arbeitsplätze bringen und wir freuen uns darauf, unsere einzigartige Unterhaltungsmarke anzubieten, um Gästen jeden Alters ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten."

„Mit diesem Projekt wird ein erstklassiger Tourismusstandort geschaffen, der Tausenden von Menschen Beschäftigung bieten, dem öffentlichen Sektor beträchtliche Einnahmen bescheren und die Marke Griechenland aufwerten wird", betonte George Peristeris, Vorsitzender und CEO der GEK TERNA Group. „Zusammen mit Hard Rock setzen wir eine private Investition von über einer Milliarde Euro um und bekräftigen unser Vertrauen in die Aussichten und das Potenzial Griechenlands."

Das Projekt umfasst ein lebhaftes Kasino mit 200 Tischen und 2.000 Spielautomaten sowie einen Turm mit mehr als 1.000 Gästezimmern und Suiten mit Blick auf die Uferpromenade oder den Parthenon in Athen. Darüber hinaus umfasst das Projekt die höchste Dachterrasse in Athen mit einem Dachpool, Bars, dem Rock® Spa und Body Rock Fitness.

Der Bau des Projekts soll in den ersten Monaten des Jahres 2023 beginnen und etwa drei Jahre dauern. Das Hard Rock Hotel & Casino Athens soll damit 2026 eröffnet werden.

Visuelle Medien sind hier hier verfügbar. Die vollständige Mitteilung finden Sie auf https://news.hardrock.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808184/HRBrand_BLACK_10_24_16__002_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International