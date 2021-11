Luye Pharma accorde à Zambon les droits exclusifs de commercialisation en Suisse de son traitement innovant contre la maladie d'Alzheimer, le Patch Transdermique Multi-Jours de Rivastigmine

BÂLE, Suisse, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Luye Pharma Group (Luye Pharma) a annoncé aujourd'hui que sa filiale Luye Pharma Switzerland AG a conclu un accord avec Zambon Switzerland (Zambon), en vertu duquel la société accorde à Zambon les droits exclusifs de commercialisation du Patch Transdermique Multi-Jours de Rivastigmine (Rivastigmine MD) en Suisse.

Rivastigmine MD est une formulation innovante de Rivastigmine en patch deux fois par semaine pour le traitement de la démence légère à modérée associée à la maladie d'Alzheimer. Le médicament a été développé par Luye Pharma sur sa plateforme propriétaire de patchs transdermiques et a reçu une autorisation de mise sur le marché dans plusieurs pays européens. Luye Pharma va demander l'autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse.

Bruno Delie, Directeur général de Luye Pharma (Suisse), a déclaré : « Zambon dispose d'une plateforme commerciale complète et d'une grande connaissance et expertise dans le domaine thérapeutique du système nerveux central (SNC) en Europe. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Zambon pour répondre aux besoins non satisfaits des communautés croissantes de patients atteints de la maladie d'Alzheimer en Suisse, et pour les aider à mieux gérer cette maladie. » Fondée en 1906, Zambon est une société pharmaceutique multinationale dont les produits sont actuellement vendus dans 87 pays du monde. La société possède une vaste expérience des maladies du SNC et des opérations commerciales solides en Europe.

Luye Pharma accélère le développement et la commercialisation de Rivastigmine MD sur les principaux marchés mondiaux, notamment l'Europe, le Japon et la Chine. Les ventes sur les marchés européens sont couvertes par les filiales et partenaires locaux de la société, Italfarmaco Group et Esteve Pharmaceuticals, S.A. Parallèlement, les droits exclusifs de développement et de commercialisation de Rivastigmine MD au Japon ont été accordés à Towa Pharmaceutical Co., Ltd. En Chine, le produit a reçu l'approbation du Centre d'évaluation des médicaments de l'Administration nationale des produits médicaux de Chine pour commencer les essais cliniques. Pour l'avenir, Luye Pharma prévoit d'accélérer la commercialisation de Rivastigmine MD dans un certain nombre de pays en développement et de marchés émergents dans le monde.

La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative irréversible qui entraîne un déclin progressif de la mémoire et d'autres aspects cognitifs. La démence associée à la maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence, représentant 60 à 80 % de tous les cas[i]. On estime que plus de 50 millions de personnes vivent avec une démence dans le monde, un chiffre qui devrait plus que tripler, pour atteindre 152 millions d'ici 2050[ii].

La progression du développement de nouveaux médicaments dans le domaine de la maladie d'Alzheimer est relativement lente et, à l'heure actuelle, il n'existe qu'un nombre très limité d'options thérapeutiques à la disposition des patients. La rivastigmine est un médicament de première intention dans le traitement de la démence associée à la maladie d'Alzheimer et est actuellement commercialisée dans le monde entier.

À propos du Patch transdermique de Rivastigmine Multi-Jours

La rivastigmine fait partie d'une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la cholinestérase. Ces médicaments peuvent améliorer les fonctions cognitives telles que la mémoire et la réflexion en augmentant la quantité d'une certaine substance naturelle dans le cerveau et en amplifiant les canaux de communication entre les cellules nerveuses, qui sont moins actives chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer légère à modérée. Le médicament est actuellement disponible sous forme de comprimés et de timbres à administration quotidienne.

Rivastigmine MD utilise un système novateur d'administration de la rivastigmine par voie transdermique deux fois par semaine. Rivastigmine MD a une fréquence d'application plus faible que les timbres de Rivastigmine à administration uniquotidienne généralement disponibles sur le marché, ce qui lui permet d'améliorer l'observance thérapeutique des patients. Grâce à sa voie d'administration transdermique, Rivastigmine MD est pratique pour les patients qui ont des difficultés à avaler, et pourrait avoir le potentiel de réduire l'incidence des effets indésirables gastro-intestinaux tels que les nausées et les vomissements par rapport à la forme orale.

À propos de Luye Pharma Group

Le groupe Luye Pharma (Luye Pharma) est une société pharmaceutique internationale qui se consacre à la R&D, à la fabrication et à la vente de médicaments innovants. La société a établi des centres de R&D en Chine, aux États-Unis et en Europe, et dispose d'un solide pipeline de plus de 30 candidats médicaments en Chine et de plus de 10 candidats médicaments sur d'autres marchés internationaux. Outre un certain nombre de nouveaux médicaments et de nouvelles formulations dans les domaines thérapeutiques du système nerveux central et de l'oncologie à l'étude aux États-Unis, en Europe et au Japon, Luye Pharma a atteint des normes internationales de haut niveau dans les nouvelles technologies d'administration de médicaments, notamment les microsphères, les liposomes et les systèmes d'administration transdermique de médicaments, et réalise activement des développements stratégiques dans les domaines des anticorps biologiques, des thérapies cellulaires et des thérapies géniques, entre autres.

Luye Pharma développe une chaîne d'approvisionnement mondiale de 8 sites de fabrication avec plus de 30 lignes de production au total, établissant une gestion de la qualité GMP et des systèmes de contrôle aux normes internationales. Avec plus de 30 produits couvrant le système nerveux central, l'oncologie, le cardiovasculaire, le métabolisme et d'autres domaines thérapeutiques, la société est présente dans plus de 80 pays et régions du monde, y compris sur les plus grands marchés pharmaceutiques - Chine, États-Unis, Europe et Japon - ainsi que sur les marchés émergents à croissance rapide.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.luye.cn/lvye_en/ .

À propos de Zambon

Zambon est une société pharmaceutique multinationale qui s'engage à innover en matière de traitement et de soins pour améliorer la vie des patients. Avec des plans de croissance ambitieux, son objectif est d'améliorer la santé des gens par le développement de médicaments innovants et de qualité.

Les produits de Zambon sont commercialisés dans 87 pays. La société compte 23 filiales sur trois continents différents - Europe, Amérique et Asie - et possède des installations de fabrication en Italie, en Suisse, en Chine et au Brésil.

L'entreprise joue désormais un nouveau rôle dans l'industrie. En plus de la douleur et des maladies du système respiratoire et du système urologique, Zambon établit une filière mondiale et introduit des traitements importants pour des maladies graves comme la maladie de Parkinson, la fibrose kystique, le BOS et le NCFB.

Zambon a été créée en 1906 en Italie et compte aujourd'hui environ 2 400 employés dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.zambon.com

