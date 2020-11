Lvíče, které v Rusku týrali pašeráci, bude po sedmiměsíční léčbě a rehabilitaci vypuštěno zpět do přírody ve své domovině v africké divočině

Na konci listopadu bude lvíče Simba převezeno z Ruska do Tanzanie. Veškeré náklady na převoz uhradí firma Russian Copper Company, která se přihlásila na žádost o pomoc ze strany aktivistů pro boj za práva zvířat

URAL, Rusko, 23. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Týrané lvíče jménem Simba, které turistům v Rusku sloužilo jako rekvizita pro pořizování fotografií, konečně čeká lepší budoucnost. Lvíče nalezené ve stodole v ruském Dagestánu v březnu 2020 v zuboženém stavu bylo týrané, vyhladovělé a nemohlo chodit. Místní obyvatelé řekli úřadům, že ho chytili pašeráci, zavřeli ho do klece a vybírali od turistů peníze za to, že se s ním mohli vyfotit. Navíc mu zlámali tlapy, aby nemohlo utéci a nechali ho hladovět. Zprávy o zneužívání zvířete se dostaly až k ruským aktivistům pro boj za práva zvířat na Uralu. Veterinář Dr. Karen Dallakyan spolu s dalšími aktivisty lvíče zachránili a předali neziskové nadaci SAVE ME pro záchranu zvířat v ruském Čeljabinsku, kterou vede doktor Dallakyan. Doktor Dallakyan a jeho tým lvíče Simba celých 7 měsíců léčili a poskytli mu veškerou péči. Doktor Dallakyan řekl: „Na záchraně lvíčete Simba se podílelo mnoho odhodlaných lidí. A když vidíme, jak se jeho zdravotní stav zlepšil, je to pro nás tou nejlepší odměnou. Velice děkuji všem organizacím, podnikům i jednotlivcům, kteří se s námi spojili a pomohli nám zajistit návrat zvířete do jeho přirozené domoviny v Africe."