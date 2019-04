LVMH Blockchain apre una nuova era per il lusso autentico

MILANO, 29 aprile 2019 /PRNewswire/ -- L'accesso ad una conferma, rapida e semplice, che un prodotto è autentico sarà presto la nuova norma per i prodotti di lusso grazie a LVMH e alla technologia blockchain, secondo quanto afferma un nuovo report di Certilogo.

Making Blockchain Real: LVMH and the Future of Authentic Luxury (Rendere reale la blockchain: LVMH e il futuro del lusso autentico) esplora il potenziale culturale e commerciale dell'uso della tecnologia blockchain per l'autenticazione dei prodotti e la trasparenza della filiera, due priorità emergenti per i consumatori di prodotti di lusso nell'era digitale.

Coindesk afferma che il progetto LVMH verrà lanciato a maggio o giugno per Louis Vuitton e Parfums Christian Dior, rendendo LVMH il primo protagonista mondiale nel settore del lusso ad adottare la tecnologia blockchain per la tracciabilità e l'autenticazione su larga scala dei prodotti.

"Quando un leader con il raggio d'azione e il rispetto di cui gode LVMH decide che l'autenticazione del prodotto è un must per i consumatori di prodotti di lusso, è arrivato il momento che ogni brand che si posiziona nei segmenti del lusso e premium presti attenzione", dice Michele Casucci, fondatore e amministratore delegato di Certilogo.

Fornitore di servizi di autenticazione per oltre 80 brand globali , Certilogo ha preparato Making Blockchain Real per identificare i punti di forza e le debolezze dell'uso della technologia blockchain per generare fiducia, coinvolgere i consumatori globali più esigenti e aggiungere nuovo valore all'esperienza degli acquisti di lusso.

"La Blockchain è una delle tecnologie più interessanti della nostra generazione per mostrare ai consumatori da dove proviene un prodotto, chi l'ha realizzato e con quali materiali, e che è autentico", afferma Casucci, "ma ci sono anche alcune limitazioni da affrontare".

Il report elenca sette ambiti di sviluppo da tenere sotto osservazione nel lancio del progetto LVMH e la sua adozione da parte dei brand. "È l'inizio di una nuova era per il lusso autentico e questa è una buona notizia per tutti", conclude Casucci. "Non vediamo l'ora che LVMH renda noti maggiori dettagli sul progetto".

