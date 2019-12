Lynk & Co e Cyan Racing ganham primeiro título mundial chinês em automobilismo

No que foi realmente um momento histórico para a indústria automobilística chinesa, a Lynk & Co Cyan Racing conquistou o título por equipe com 34 pontos de vantagem sobre a principal rival, a Hyundai, e 54 pontos sobre a Honda, em sua primeira temporada.

"A Lynk & Co e a Cyan Racing terminaram essa temporada de uma maneira histórica. Elas construíram uma fundação sólida para 2020 e comprovaram seu nível profissional de trabalho e espírito de equipe. Agradecemos à toda a equipe por seus esforços e devoção. Estamos ansiosos para vê-los competir por um duplo título no próximo ano", disse o vice-presidente de Comunicação de Zhejiang Geely Holding Group, Victor Yang.

A Lynk & Co é uma marca de mobilidade conectada e compartilhável, cujos projetos e engenharia são desenvolvidos na Suécia. A empresa evoluiu de um conceito criado em sua cidade espiritual de Gotemburgo para a melhor empresa do mundo em vendas de carros novos, com alta demanda por seus modelos 01, 02, 03 e 05.

No circuito, o título por equipe destaca um novo recorde para a Cyan Racing, que conquistou seu terceiro título mundial consecutivo. A equipe enfrentou um dos mais duros fins de semana na corrida do WTCR no Circuito Internacional de Sepang, com temperaturas extremas, chuva torrencial e colisões.

"Ganhar três anos consecutivos, com três fabricantes diferentes, foi surpreendente. Conquistar o título por equipe no primeiro ano com a Lynk & Co Cyan Racing foi uma 'missão cumprida'. No próximo ano, nosso objetivo será, definitivamente, ganhar dois títulos", disse o presidente-executivo e fundador da Cyan Racing, Christian Dahl.

Sobre a Lynk & Co

A Lynk & Co é uma marca nova de mobilidade urbana global que atende as necessidades e preferências da geração conectada e que desafia as convenções da indústria automobilística. Seys produtos, cujos projetos e engenharia são desenvolvidos na Suécia, serão vendidos globalmente.

