Lynn Nottage, dos veces ganadora del Pulitzer, es medallista CCNY Langston Hughes 2023

NUEVA YORK, 2 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- La reconocida dramaturga y guionista Lynn Nottage es la ganadora de la medalla Langston Hughes del City College of New York. Se trata de la primera mujer en la historia en ganar dos premios Pulitzer por arte dramático, y recibirá la medalla Langston en el 44.º Festival anual Langston Hughes del CCNY el 9 de febrero de 2023.

La medalla se otorga a escritores muy distinguidos de toda la diáspora afroamericana. Reconoce a los homenajeados por sus impresionantes obras de poesía, ficción, drama, autobiografía y ensayos críticos que ayudan a celebrar la memoria y tradición de Langston Hughes. Entre los ganadores anteriores se encuentran:

James Baldwin ;

; Gwendolyn Brooks ;

; Toni Morrison ;

; August Wilson ;

; Maya Angelou ;

; Octavia Butler ;

; Zadie Smith ;

; Michael Eric Dyson ;

; Rita Dove ; y

; y Jamaica Kincaid.

Nottage recibió su primer premio Pulitzer por arte dramático en 2009 por su obra "Ruined". Fue galardonada con un histórico segundo Pulitzer en la misma categoría en 2017 por su obra "Sweat", y sigue siendo la única mujer que ha ganado dos Pulitzers en la categoría de arte dramático.

"Sweat" se presentará durante tres días en City College del 10 al 12 de noviembre en Aaron Davis Hall's Theatre B, ubicado en West 135th St. y Convent Ave. Será producido por el Departamento de Teatro de la División de Humanidades y Artes del CCNY. Para obtener entradas, llame al 212-540-6666 o haga clic aquí para obtener más información.

Las obras de Nottage se han producido ampliamente en los Estados Unidos y a nivel mundial. Entre sus trabajos recientes se incluyen el libro para "MJ the Musical" (Broadway), el libreto para la "Intimate Apparel Opera" (LCT) y "Clyde's" (Broadway, 2ST, Goodman Theater), además de su labor como cocuradora de la instalación de la presentación "The Watering Hole" (Signature Theater).

Sus trabajos anteriores incluyen "Sweat, Ruined", el libro para "The Secret Life of Bees"; "Mlima's Tale"; "By the Way, Meet Vera Stark"; "Intimate Apparel"; "Fabulation, or the Re-Education of Undine"; "Crumbs from the Table of Joy"; "Las Meninas"; "Mud, River, Stone"; "Por'knockers", y "POOF!" También ha desarrollado "This is Reading", una instalación de presentación en Reading, Pensilvania.

Nottage es ganadora de una beca MacArthur "Genius Grant" (entre otros premios), es profesora asociada de la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia y es miembro de la Dramatists Guild. Haga clic aquí para leer toda su biografía.

Contacto: Jay Mwamba, [email protected], 917.892.0374

FUENTE City College of New York, Office of Institutional Advancement and Communications

