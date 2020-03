Lynn Shotwell přichází do organizace Worldwide ERC® jako prezidentka a generální ředitelka

Paní Shotwell převezme roli tři měsíce po odchodu bývalého prezidenta a generálního ředitele. Paní Shotwell přijala svou novou pozici po komplexní snaze o nalezení ideálního kandidáta, kterou vedla prestižní agentura pro vyhledávání výkonných manažerů James & Co.

„Vstupuji do této role s konkrétním zaměřením: zajistit, aby naši členové měli zdroje, které potřebují k podpoře komunit, kterým slouží," řekla paní Shotwell. „Nyní nadešel čas, abychom se všichni spojili a konfrontovali tuto globální výzvu. Máme dlouhou historii podpory lidí na pracovišti – bez ohledu na to, kde jsou nebo kde pracují. Můžete si být jisti, že organizace Worldwide ERC® a její členové se budou podílet na podpoře globální reakce na COVID-19."

Paní Shotwell před nástupem do organizace Worldwide ERC® zastávala funkci senior viceprezidentky a ředitelky asociace Global Outreach and Operations for Society for Human Resource Management (SHRM), největší personální organizace na světě. V této roli paní Shotwell působila jako spolupředsedkyně obchodního mechanismu Globálního fóra pro migraci a rozvoj a správní rady Světových vzdělávacích služeb, přičemž získala více než dvě desetiletí zkušeností v oblasti pomoci špičkovým organizacím vytvářet globální pracovní týmy.

Paní Shotwell na začátku své kariéry zastávala funkci výkonné ředitelky v Radě pro globální přistěhovalectví (CFGI) / Americké radě pro mezinárodní personál (ACIP), kde se v roce 2018 přičinila o významný růst a v roce 2018 vedla fúzi organizace s asociací SHRM. Paní Shotwell také sdílela své odborné znalosti v oblasti politiky mobility jako lektorka a tisková mluvčí. Svědčila také před kongresem USA, OSN a Světovou obchodní organizací.

O tom, jak organizace Worldwide ERC® utváří budoucnost dynamické, inovativní a rostoucí mobilní komunity, naleznete informace na webových stránkách www.worldwideerc.org.

O organizaci Worldwide ERC®

Worldwide ERC® je globální organizace, která se od roku 1964 zavázala spojovat a vzdělávat odborníky v oblasti mobility pracovníků po celém světě. Organizace Worldwide ERC® s centrálou ve Washingtonu, DC, s kancelářemi v Londýně a Šanghaji, je zdrojem znalostí o globální mobilitě a inovací v oblasti řízení talentů od Evropy, Blízkého východu a Afriky po Asii a napříč Amerikami. Další informace naleznete na webových stránkách www.worldwideerc.org.



