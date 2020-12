LyondellBasell adere ao Pacto Global das Nações Unidas

HOUSTON, 10 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo anunciou hoje que aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas (ONU), a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Sob o Pacto Global da ONU, os signatários são incentivados a alinhar suas operações e estratégias com os princípios-chave de direitos humanos, trabalho e anticorrupção.

"Na LyondellBasell, temos uma cultura de cumprimento de metas por meio do que chamamos de 'o poder de muitos'. Enfrentar os desafios que nosso mundo enfrenta exigirá um compromisso global e colaboração entre o setor privado, ONGs e governos", disse Bob Patel, CEO da LyondellBasell. "Os objetivos do Pacto Global da ONU se alinham bem com o foco de nossa empresa na eliminação de resíduos de plástico no meio ambiente, abordando as mudanças climáticas e apoiando uma sociedade próspera. Estamos orgulhosos de fazer parte deste importante esforço coletivo."

Em 2020, a LyondellBasell ampliou sua agenda de sustentabilidade definindo metas ambiciosas para polímeros reciclados e renováveis, progredindo na meta de perda zero de pellets de polímero de operações e transporte e iniciando a planta piloto de reciclagem molecular MoReTec em Ferrara, Itália. Além disso, a empresa é um dos membros fundadores da Alliance to End Plastic Waste (AEPW), a primeira iniciativa global da cadeia de valor cruzada dedicada à eliminação de resíduos de plástico no meio ambiente.

Para obter mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da LyondellBasell, visite a página de sustentabilidade da empresa. Para mais informações sobre o envolvimento da empresa como participante da iniciativa, acesse a página de perfil da empresa no site do Pacto Global da ONU.

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo. Impulsionada por seus funcionários em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais para o avanço de soluções para desafios modernos, como aumentar a segurança alimentar por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza do abastecimento de água por meio de tubos mais resistentes e versáteis, melhorar a segurança, o conforto e eficiência de combustível de muitos dos carros e caminhões na estrada, e garantir a funcionalidade segura e eficaz em eletrônicos e eletrodomésticos. A LyondellBasell comercializa produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos poliméricos e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. A LyondellBasell oferece um portfólio de produtos circulares que fornece aos clientes soluções para aumentar o conteúdo de plástico reciclado em suas aplicações com polímeros reciclados mecanicamente de alta qualidade. Em 2020, a LyondellBasell foi indicada pelo terceiro ano consecutivo para a lista da revista Fortune das "Empresas Mais Admiradas do Mundo". Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas em www.LyondellBasell.com.

