LyondellBasell anuncia objetivo de atingir emissões líquidas zero até 2050

HOUSTON e LONDRES, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB "Bolsa de Valores de Nova York") anunciou hoje sua ambição e abordagem para alcançar emissões líquidas zero em suas operações globais até 2050. Como uma etapa intermediária até 2050, a empresa também anunciou uma estratégia para atingir uma redução total de 30% nas emissões no escopo 1 e no escopo 2 até 2030. Essas metas condizem com as iniciativas de apoio ao objetivo do Acordo de Paris de limitar as mudanças climáticas ao alcançar emissões globais líquidas zeros de gases de efeito estufa (GHG) até meados do século.

"Embora a ciência do clima seja extremamente complexa, resta pouca dúvida de que os gases do efeito estufa contribuem para o aquecimento global. O relatório Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU é o indicador mais recente de que são necessários compromissos firmes, ações coletivas e senso de urgência para ajudar a enfrentar o desafio global das mudanças climáticas", afirmou Bob Patel, Presidente da LyondellBasell. "Para garantir que as metas da LyondellBasell sejam ambiciosas e viáveis, desenvolvemos uma estratégia para reduzir nossa pegada de emissões em 30% até 2030 com o objetivo de alcançar emissões líquidas zero até 2050. Estamos confiantes em nossa abordagem e comprometidos em fazer nossa parte."

Caminho para emissões líquidas zero

Em 2019, a LyondellBasell anunciou uma meta inicial de redução de 15% nas emissões de GHG por tonelada de produto fabricado até 2030 (em relação aos níveis de 2015). Na ocasião, a empresa manifestou a intenção de estabelecer uma meta mais ambiciosa. Assim, a empresa desenvolveu um caminho viável para uma redução total de 30% (em relação aos níveis de 2020) nas emissões de GHG no escopo 1 e no escopo 2. Essa abordagem inclui:

Aprimoramento do gerenciamento de energia e vapor de baixa emissão;

Minimização da queima;

Uso de combustíveis de baixa emissão;

Eletrificação de processos e atualizações de fornos; e

Mínimo de 50% da energia adquirida de fontes renováveis.

2030 a 2050

A abordagem da LyondellBasell para alcançar emissões líquidas zero para suas emissões no escopo 1 e no escopo 2 até 2050 terá como base o progresso alcançado ao longo desta década. Além dessas estratégias, a empresa começou a avaliar um portfólio de opções de tecnologia que poderiam ser implantadas em toda a área de manufatura da empresa, incluindo eletrificação de craqueadores, uso de hidrogênio, captura e armazenamento de carbono e utilização de carbono.

Além disso, a empresa está incorporando ativamente iniciativas de redução de emissões em certos processos comerciais, incluindo planejamento de longo alcance e gerenciamento de riscos, e está identificando oportunidades de colaboração em vários setores para acelerar a expansão da escala e a implantação de tecnologias inovadoras. A empresa está comprometida com a transparência, informando nosso risco climático, bem como nosso progresso na redução das emissões de GHG anualmente no questionário de mudanças climáticas da CDP e de acordo com as diretrizes da Força-Tarefa sobre Divulgação Financeira Relacionada ao Clima (TCFD). Além disso, hoje a empresa divulgou seu primeiro índice TCFD. Os relatórios podem ser encontrados aqui.

Ações para ajudar a alcançar nossas ambições

Simultaneamente ao anúncio de sua revisão nos objetivos de redução de emissões, a LyondellBasell também anunciou:

Que lançou uma estratégia global de energias renováveis: A empresa está atualmente promovendo uma série de oportunidades para garantir eletricidade gerada por energia eólica e solar por meio de contratos corporativos de compra de energia nos Estados Unidos e na Europa. A LyondellBasell tem por objetivo reduzir e / ou compensar o CO 2 associado a um mínimo de 50% de seu consumo de energia atual, o que equivale a 4,9 milhões de megawatts-hora por ano de fontes renováveis até 2030. A empresa estima que isso reduzirá aproximadamente dois milhões de toneladas métricas de CO 2 nas emissões no escopo 1 e no escopo 2 da empresa.

A empresa está atualmente promovendo uma série de oportunidades para garantir eletricidade gerada por energia eólica e solar por meio de contratos corporativos de compra de energia nos Estados Unidos e na Europa. A LyondellBasell tem por objetivo reduzir e / ou compensar o CO associado a um mínimo de 50% de seu consumo de energia atual, o que equivale a 4,9 milhões de megawatts-hora por ano de fontes renováveis até 2030. A empresa estima que isso reduzirá aproximadamente dois milhões de toneladas métricas de CO nas emissões no escopo 1 e no escopo 2 da empresa.

A empresa assinou um acordo com a Evonik, empresa alemã de produtos químicos especializados, para comprar vapor de alta pressão gerado a partir de gás natural para uso em sua unidade de produção de olefinas e poliolefinas em Wesseling. Isso permite que a unidade da LyondellBasell em Wesseling elimine o uso de carvão em sua usina de energia local até dezembro de 2023. O acordo integra duas unidades fabris vizinhas de produtos químicos para otimizar a oferta e procura de vapor, o que potencializa a eficiência energética de ambos os parceiros. Espera-se que o projeto reduza as emissões de CO da unidade em aproximadamente 170.000 toneladas métricas por ano. Avaliação de sistemas de queima: Em 2020, a empresa expandiu sua avaliação global de sistemas de queima em todas as tecnologias de suas principais unidades. Esse projeto tem por objetivo reduzir a queima e otimizar as taxas de recuperação de produto e as operações de queima. Os projetos implementados em suas unidades na Europa e nos Estados Unidos em 2020 resultaram em uma redução no uso de energia de 1,27 milhão de gigajoules e uma redução aproximada nas emissões associadas de 79.500 toneladas métricas de CO 2 .

Em 2020, a empresa expandiu sua avaliação global de sistemas de queima em todas as tecnologias de suas principais unidades. Esse projeto tem por objetivo reduzir a queima e otimizar as taxas de recuperação de produto e as operações de queima. Os projetos implementados em suas unidades na Europa e nos Estados Unidos em 2020 resultaram em uma redução no uso de energia de 1,27 milhão de gigajoules e uma redução aproximada nas emissões associadas de 79.500 toneladas métricas de CO . Apoio a políticas públicas que reduzem as emissões globais: Reconhecendo o importante papel de políticas públicas sólidas na redução das emissões globais em escala, a empresa articulou seu apoio a políticas que estabeleçam um preço global justo do carbono; promovam energias renováveis e o desenvolvimento de infraestrutura de energia; acelerem a implantação de novas tecnologias de redução de carbono; e recompensem as empresas pela adoção de tecnologias de redução de carbono. Mais informações sobre essas políticas podem ser encontradas aqui.

Prioridades de sustentabilidade

Além de atuar para enfrentar as mudanças climáticas, a LyondellBasell priorizou ações para ajudar a eliminar resíduos plásticos da natureza, promover uma economia circular e apoiar uma sociedade próspera. Para obter mais informações, clique aqui.

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo. Impulsionada por seus funcionários em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais à promoção de soluções para desafios modernos, como aumentar a segurança alimentar por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza do abastecimento hídrico por meio de tubos mais resistentes e versáteis, melhorar a segurança, o conforto e a eficiência de combustível de muitos dos carros e caminhões nas estradas e garantir a funcionalidade segura e eficaz de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. A LyondellBasell vende produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos de polipropileno e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. Em 2021, a LyondellBasell foi indicada pelo quarto ano consecutivo para a lista das "Empresas Mais Admiradas do Mundo" da revista FORTUNE.

Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas em www.lyondellbasell.com. As informações deste site não fazem parte deste comunicado.

Declarações sobre Potenciais

As declarações deste comunicado relacionadas a assuntos que não sejam fatos históricos são declarações sobre potenciais. Essas declarações sobre potenciais são baseadas em expectativas e pressupostos da administração da LyondellBasell, incluindo expectativas baseadas em informações e projeções de terceiros, que são consideradas razoáveis quando foram feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas significativas. Quando usadas nesta apresentação, as palavras "estimar", "acreditar", "continuar", "poderia", "pretende", "pode", "planejar", "potencial", "estratégia", "objetivo", "ambição", "alcançar", "caminho", "permitir", "meta", "deveria", "irá", "esperar" e expressões semelhantes têm como objetivo identificar declarações sobre potenciais, embora nem todas as declarações sobre potenciais contenham essas palavras de identificação. Além disso, quaisquer declarações que se refiram ao objetivo de alcançar emissões líquidas zero da LyondellBasell ou objetivos intermediários até 2030 e iniciativas relacionadas são declarações sobre potenciais. Os resultados reais podem diferir consideravelmente com base em fatores como, entre outros, condições de mercado, ciclicidade comercial das indústrias química, de polímeros e de refino; disponibilidade, custo e volatilidade dos preços das matérias-primas e serviços de abastecimento público, em especial, o custo do petróleo, gás natural e líquidos de gás natural associados; nossa capacidade de cumprir nossos objetivos de sustentabilidade, incluindo a capacidade de operar com segurança, aumentar a produção de polímeros reciclados e renováveis e reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa e uso de energia; implementação de novas tecnologias e a capacidade de obter os benefícios esperados delas; nossa capacidade de acessar capital para financiar nossas iniciativas relacionadas ao clima; ações de nossos fornecedores e clientes, incluindo o uso da família de produtos Circulen; nossa capacidade de adquirir energia renovável e reduzir nossa dependência do carvão; incertezas e impactos relacionados à extensão e duração da pandemia; pressões de preços e produtos competitivos; condições de trabalho; interrupções operacionais (incluindo vazamentos, explosões, incêndios, incidentes climáticos, falhas mecânicas, tempos de inatividade não programados, interrupções de fornecedores, escassez de mão de obra, greves, paralisações de trabalho ou outras dificuldades trabalhistas, interrupções de transporte, derramamentos e emissões e outros riscos ambientais); os equilíbrios de oferta / procura de produtos nossos e de nossas joint ventures e os efeitos relacionados das capacidades de produção da indústria e taxas operacionais; nossa capacidade de gerenciar custos; resultados financeiros e operacionais futuros; ocorrências devidas às mudanças climáticas; processos judiciais e ambientais; processos, consequências ou decisões fiscais; desenvolvimentos tecnológicos e nossa capacidade de desenvolver novos produtos e processar tecnologias; e possíveis ações regulatórias governamentais, incluindo requisitos de divulgação relacionados ao clima. Outros fatores que podem causar resultados substancialmente distintos daqueles descritos nas declarações sobre potenciais podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" em nosso Formulário 10-K referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e em nossas declarações posteriores à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), que podem ser encontradas em www.LyondellBasell.com na página de Relações com Investidores e no site da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em www.sec.gov.

Diante desses riscos e incertezas, adverte-se aos leitores para não depositarem confiança indevida em tais declarações sobre potenciais e recomenda-se que analisem e ponderem criteriosamente sobre as divulgações, incluindo, entre outras, àquelas relacionadas aos riscos enfrentados por nós, nos documentos que apresentamos de tempos em tempos à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Não há garantia de que nenhuma das ações, eventos ou resultados das declarações sobre potenciais ocorrerá, ou se ocorrer, muito menos do impacto que terão em nossa capacidade de cumprir nossas estratégias ou objetivos, em nossos resultados operacionais ou em nossa situação financeira. Muitas das normas, medidas, tecnologias e pressupostos utilizados na preparação dos objetivos e estratégia da empresa continuam em evolução e são baseados em pressupostos da administração considerados razoáveis no momento de sua preparação, mas não devem ser considerados garantias. As declarações sobre potenciais referem-se exclusivamente à data em que foram feitas e são baseadas nas estimativas e opiniões da administração da LyondellBasell na ocasião em que as declarações foram feitas. A LyondellBasell recusa expressamente e não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações sobre potenciais caso as circunstâncias, as estimativas ou opiniões da administração se alterem, exceto conforme exigido por lei. Este comunicado faz referência a certas estruturas e iniciativas. Ao fazer essa referência, a empresa não tem a intenção de endossar ou adotar e não está endossando nem adotando essas estruturas permanentemente. A empresa não se obriga a cumprir nenhuma recomendação específica nem a fazer divulgações específicas futuramente (inclusive no que diz respeito aos objetivos e progressos comunicados neste documento), exceto quando assim especificado. A empresa não oferece nenhuma declaração ou garantia quanto ao uso ou definição de termos ou recomendações específicos por parte dessas organizações ou à viabilidade de quaisquer iniciativas.

