LyondellBasell anuncia su objetivo de llegar a cero emisiones netas para 2050

HOUSTON y LONDRES, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) anunció hoy su ambición de llegar a cero emisiones netas en sus operaciones globales para el año 2050 y el enfoque con el que planea lograrlo. Como paso intermedio hacia 2050, la compañía también anunció una estrategia para lograr una reducción absoluta del 30 % en las emisiones de alcance 1 y alcance 2 para 2030. Estas metas son coherentes con los esfuerzos por apoyar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el cambio climático al llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial para mediados de siglo.

"Si bien la ciencia climática es extremadamente compleja, hay pocas dudas de que los gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU es el indicador más reciente de que se necesitan compromisos firmes, acciones colectivas y un sentido de urgencia para ayudar a abordar el desafío global del cambio climático", señaló Bob Patel, director ejecutivo de LyondellBasell. "Para garantizar que las metas de LyondellBasell sean ambiciosas y alcanzables, hemos desarrollado una estrategia para reducir nuestra huella de emisiones en un 30 por ciento para 2030 con el objetivo de llegar a cero emisiones netas para 2050. Tenemos confianza en nuestro enfoque y estamos comprometidos a hacer nuestra parte".

Trayectoria hacia cero emisiones netas

En 2019, LyondellBasell anunció una meta inicial de reducción de emisiones de GEI del 15 % por tonelada de producto producido para 2030 (en relación con los niveles de 2015). En ese momento, la compañía manifestó su intención de establecer una meta más ambiciosa. Por lo tanto, la compañía ha desarrollado una trayectoria alcanzable hacia una reducción absoluta en las emisiones de GEI de alcance 1 y alcance 2 de un 30 % (en relación con los niveles de 2020). Este enfoque incluye:

Gestión energética mejorada y vapor de bajas emisiones;

Reducción de la quema al mínimo;

Uso de combustibles de baja emisión;

combustibles de baja emisión; Electrificación de los procesos y actualización de los hornos; y

Un mínimo del 50 % de uso de electricidad obtenida de energías renovables.

De 2030 a 2050

El enfoque de LyondellBasell para llegar a cero emisiones netas para sus emisiones de alcance 1 y alcance 2 para 2050 se basará en el progreso logrado durante el resto de esta década. Además de estas estrategias, la compañía ha comenzado a evaluar una cartera de opciones tecnológicas que podrían implementarse en toda la huella de fabricación de la compañía, incluida la electrificación del craqueador, el uso de hidrógeno, la captura y el almacenamiento del carbono y la utilización del carbono.

Además, la compañía está incorporando importantes esfuerzos de reducción de emisiones en ciertos procesos comerciales, incluidas la planificación a largo plazo y la gestión de riesgos, e identificando oportunidades de colaboración en múltiples sectores para acelerar la ampliación e implementación de tecnologías innovadoras. La compañía mantiene un compromiso con la transparencia al informar sobre nuestro riesgo climático, así como nuestro progreso en la reducción de las emisiones de GEI anuales en el cuestionario de cambio climático CDP y de acuerdo con las pautas del Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD). Por ejemplo, hoy la compañía emitió su primer informe del TCFD. Estos informes se pueden encontrar aquí.

Acciones para apoyar nuestras ambiciones

De forma simultánea con el anuncio de sus objetivos de reducción de emisiones revisadas, LyondellBasell también anunció lo siguiente:

Ha lanzado una estrategia global de energía renovable: La compañía actualmente está avanzando en una serie de oportunidades para asegurar la electricidad generada por las energías eólica y solar a través de acuerdos corporativos de compra de energía en los Estados Unidos y Europa. LyondellBasell tiene como objetivo reducir y/o compensar el CO 2 asociado con un mínimo del 50 % de su consumo de electricidad existente. Esto equivale a 4 900 000 megavatios/hora por año de fuentes renovables para 2030. La compañía estima que esto reducirá aproximadamente 2 millones de toneladas métricas de CO 2 de sus emisiones de alcance 2.

La compañía actualmente está avanzando en una serie de oportunidades para asegurar la electricidad generada por las energías eólica y solar a través de acuerdos corporativos de compra de energía en los Estados Unidos y Europa. LyondellBasell tiene como objetivo reducir y/o compensar el CO asociado con un mínimo del 50 % de su consumo de electricidad existente. Esto equivale a 4 900 000 megavatios/hora por año de fuentes renovables para 2030. La compañía estima que esto reducirá aproximadamente 2 millones de toneladas métricas de CO de sus emisiones de alcance 2. Un acuerdo para eliminar gradualmente el carbón en su planta de producción de Wesseling, Alemania, para 2023: La compañía ha firmado un acuerdo con Evonik, una compañía alemana de productos químicos especializados, para comprar vapor de alta presión generado a partir de gas natural para su uso en su planta de producción de olefinos y poliolefinos de Wesseling. Esto permite que la planta de Wesseling de LyondellBasell elimine gradualmente el uso de carbón en la central eléctrica de su planta para diciembre de 2023. El acuerdo integra dos plantas de producción de productos químicos vecinas para optimizar la oferta y demanda de vapor, lo que mejora la eficiencia energética para ambos socios. Se espera que el proyecto reduzca las emisiones de CO 2 de la planta en aproximadamente 170 000 toneladas métricas por año.

La compañía ha firmado un acuerdo con Evonik, una compañía alemana de productos químicos especializados, para comprar vapor de alta presión generado a partir de gas natural para su uso en su planta de producción de olefinos y poliolefinos de Wesseling. Esto permite que la planta de Wesseling de LyondellBasell elimine gradualmente el uso de carbón en la central eléctrica de su planta para diciembre de 2023. El acuerdo integra dos plantas de producción de productos químicos vecinas para optimizar la oferta y demanda de vapor, lo que mejora la eficiencia energética para ambos socios. Se espera que el proyecto reduzca las emisiones de CO de la planta en aproximadamente 170 000 toneladas métricas por año. Evaluación de los sistemas de quema: En 2020, la compañía amplió su evaluación global de los sistemas de quema de sus principales plantas en todas sus tecnologías. Este proyecto tiene como objetivo reducir la quema y optimizar las tasas de recuperación del producto y las operaciones de quema. Los proyectos implementados en sus plantas de Europa y EE. UU. en 2020 dieron como resultado una reducción en el uso de energía de 1,27 millones de gigajulios y una reducción de emisiones asociadas de aproximadamente 79 500 toneladas métricas de CO 2.

En 2020, la compañía amplió su evaluación global de los sistemas de quema de sus principales plantas en todas sus tecnologías. Este proyecto tiene como objetivo reducir la quema y optimizar las tasas de recuperación del producto y las operaciones de quema. Los proyectos implementados en sus plantas de Europa y EE. UU. en 2020 dieron como resultado una reducción en el uso de energía de 1,27 millones de gigajulios y una reducción de emisiones asociadas de aproximadamente 79 500 toneladas métricas de CO Apoyo a las políticas públicas que reducen las emisiones globales: Al reconocer la importante función de una política pública sólida en la reducción de las emisiones globales a escala, la compañía ha articulado su apoyo a las políticas que establecen un esquema de precios del carbono justo y global, promueven el desarrollo de energías renovables e infraestructura energética, aceleran la implementación de nuevas tecnologías que reducen el carbono y recompensan a las compañías por adoptar tecnologías que reducen el carbono. Puede encontrar más información sobre estas políticas aquí.

Prioridades de sustentabilidad

Además de trabajar para abordar el cambio climático, LyondellBasell ha priorizado acciones para ayudar a eliminar los desechos plásticos del medio ambiente, promover una economía circular y apoyar a una sociedad próspera. Para obtener más información, haga clic aquí.

Acerca de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) es una de las mayores compañías de plásticos, productos químicos y refinación del mundo. Gracias a la dedicación de sus empleados en todos los rincones del mundo, LyondellBasell produce materiales y productos que son clave para solucionar los desafíos modernos, como mejorar la seguridad de los alimentos a través de empaques livianos y flexibles, proteger la pureza de los suministros de agua a través de tuberías más fuertes y versátiles, aumentar la seguridad, la comodidad y la eficiencia de los combustibles de muchos de los automóviles y camiones que circulan y garantizar la funcionalidad segura y eficaz en dispositivos electrónicos y electrodomésticos. LyondellBasell vende productos en más de 100 países y es el productor más grande del mundo de compuestos de polipropileno y el mayor licenciante de tecnologías de poliolefina. En 2021, LyondellBasell fue nombrada en la lista de la revista FORTUNE de las "Compañías más admiradas del mundo" por cuarto año consecutivo.

Si desea obtener más información sobre LyondellBasell, visite www.lyondellbasell.com. La información de este sitio web no forma parte de este comunicado.

Declaraciones a futuro

Las declaraciones de este comunicado relacionadas con asuntos que no son hechos históricos son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas y suposiciones de la gerencia de LyondellBasell, incluidas las expectativas basadas en información y proyecciones de terceros, que se consideran razonables en el momento en que se realizan y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Cuando se utilizan en esta presentación, las palabras "estimar", "creer", "continuar", "podría", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "estrategia", "objetivo", "ambición", "lograr", "trayectoria", "permitir", "meta", "debería", "esperar", el uso del tiempo verbal futuro y expresiones similares, tienen la intención de identificar declaraciones a futuro, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen tales palabras identificatorias. Además, cualquier declaración que haga referencia al objetivo de cero emisiones netas de LyondellBasell o a los objetivos intermedios de 2030 y a los esfuerzos relacionados son declaraciones a futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente en función de factores que incluyen, entre otros, condiciones del mercado; la ciclicidad comercial del producto químico; las industrias de polímeros y refinación; la disponibilidad, la volatilidad de los costos y los precios de materias primas y servicios públicos, particularmente el costo del petróleo, el gas natural y los líquidos de gas natural asociados; nuestra capacidad de cumplir con nuestros objetivos de sustentabilidad, incluida la capacidad de operar de manera segura, aumentar la producción de polímeros reciclados y de base renovable y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de energía; la implementación de nuevas tecnologías y la capacidad de obtener los beneficios esperados de ellas; nuestra capacidad de acceder al capital para financiar nuestras iniciativas relacionadas con el clima; las acciones de nuestros proveedores y clientes, incluido el uso de la familia de productos Circulen; nuestra capacidad de adquirir energía renovable y reducir nuestra dependencia del carbón; incertidumbres e impactos relacionados con el alcance y la duración de la pandemia; presiones competitivas de productos y precios; condiciones laborales; interrupciones operativas (incluidas fugas, explosiones, incendios, incidentes relacionados con el clima, fallas mecánicas, tiempo de inactividad no programado, interrupciones de proveedores, escasez de mano de obra, huelgas, interrupciones del trabajo u otras dificultades laborales; interrupciones en el transporte, derrames y emisiones, y otros riesgos ambientales); el equilibrio de oferta/demanda para nuestros productos y los de nuestras empresas conjuntas, y los efectos relacionados de las capacidades de producción de la industria y las tasas operativas; nuestra capacidad de administrar los costos; resultados financieros y operativos futuros; acontecimientos en el cambio climático; pleitos legales y ambientales; normas impositivas, consecuencias o pleitos; desarrollos tecnológicos y nuestra capacidad de desarrollar nuevos productos y tecnologías de procesos, y posibles medidas regulatorias gubernamentales, incluidos requisitos de divulgación relacionados con el clima. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones a futuro se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 y en nuestras presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que se pueden encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con Inversionistas y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov .

Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte a los lectores que no basen su confianza totalmente en dichas declaraciones a futuro, y se les insta a revisar y considerar cuidadosamente las divulgaciones, incluidas, entre otras, aquellas con respecto a los riesgos que enfrentamos, en los documentos que presentamos periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores. No hay garantía de que tendrán lugar las acciones, los eventos o los resultados de las declaraciones a futuro o, si alguno de ellos tiene lugar, del impacto que tendrán en nuestra capacidad de alcanzar el éxito con nuestras estrategias u objetivos, nuestros resultados de operaciones o nuestra situación financiera. Muchos de los estándares, las métricas, la tecnología y las suposiciones que se utilizan para elaborar los objetivos y la estrategia de la compañía continúan evolucionando y se basan en suposiciones de la gerencia que se consideran razonables al momento de la elaboración, pero que no deben considerarse garantías. Las declaraciones a futuro solo son válidas en la fecha en que se realizaron y se basan en las estimaciones y opiniones de la gerencia de LyondellBasell en el momento en que se realizan las declaraciones. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro si cambian las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia y renuncia expresamente a ella, excepto según lo exija la ley. Este comunicado hace referencia a ciertos marcos e iniciativas. Al hacerlo, la compañía no tiene la intención de avalar o adoptar y no avala ni adopta estos marcos de manera permanente. La compañía no se obliga a cumplir con ninguna recomendación específica ni a proporcionar ninguna divulgación específica en el futuro (incluso con respecto a los objetivos y el progreso informados en el presente documento), excepto que se determine lo contrario. La compañía no emite ninguna declaración ni garantía en cuanto al uso o la definición de estos términos o recomendaciones específicos por parte de la organización ni a la viabilidad de ninguna iniciativa.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

FUENTE LyondellBasell Industries

Related Links

http://www.lyondellbasell.com



SOURCE LyondellBasell Industries