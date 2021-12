LyondellBasell benoemt Peter Vanacker tot CEO

Dhr. Vanacker zal uiterlijk in juni 2022 in zijn nieuwe functie beginnen, aan het eind van de opzegtermijn op basis van zijn huidige arbeidsovereenkomst, en dan zal hij ook lid worden van de Raad van bestuur van het bedrijf. Het bestuur kondigde ook aan dat Kenneth (Ken) Lane, executive vice president, Global Olefins & Polyolefins (O&P) voor LyondellBasell, zal fungeren als interim-CEO zodra dhr. Patel met pensioen gaat.

"Peters uitmuntende ervaring als leidinggevende binnen de sector heeft ervoor gezorgd dat het bestuur hem uit een uitzonderlijk veld met andere kandidaten, die in het uitgebreide zoekproces ook zijn overwogen, uiteindelijk de voorkeur heeft gegeven", aldus Jacques Aigrain, bestuursvoorzitter. "Het bestuur is ervan overtuigd dat zijn succes bij het leveren van waarde aan aandeelhouders, samen met zijn strategische en vooruitstrevende manier van denken, het bedrijf ten goede zal komen en dat we onze groei zullen blijven stimuleren en onze doelstellingen op het gebied van klimaat en circulariteit zullen blijven bevorderen."

Dhr. Vanacker brengt meer dan 30 jaar ervaring in de branche mee naar zijn nieuwe functie, waaronder een tijd als President en CEO van Neste, een toonaangevende onderneming op het gebied van hernieuwbare producten, dat sinds 2018 onder zijn leiding een aanzienlijke groei en transformatie heeft doorgemaakt. Voorafgaand aan die functie was dhr. Vanacker CEO en algemeen directeur van de CABB Group, een leider op de wereldwijde markt voor fijne chemicaliën, en hij was CEO en algemeen directeur van Treofan Group, een wereldwijde leider op het gebied van polypropyleenfolie. Eerder bekleedde hij een aantal functies bij Bayer AG, waaronder als EVP en hoofd van de wereldwijde polyurethanen en lid van het uitvoerend comité van Bayer Material Science, nu Covestro. Peter werkte tijdens zijn tijd bij Bayer in verschillende dochterondernemingen, waaronder in België, Brazilië, Duitsland en de Verenigde Staten. Hij is voorzitter van de adviesraad voor het Europees Instituut voor industrieel leiderschap en lid van de Raad van toezicht van Symrise AG.

"Ik ben verheugd om me bij LyondellBasell aan te sluiten tijdens zo'n spannende tijd voor het bedrijf", aldus dhr. Vanacker. "Ik heb het al sinds jaar en dag gezien als marktleider op het gebied van technologie, productinnovatie en, meer recent, circulariteit. Op basis van mijn eigen ervaringen zal ik ernaar streven om voort te bouwen op het momentum van het bedrijf en om de aandeelhouders een geweldige waarde te blijven bieden, terwijl ik tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf probeer te realiseren. Ik kijk ernaar uit om samen deel te nemen aan dit sterke leiderschapsteam, om samen te werken met de toegewijde medewerkers en het bedrijf vooruit te helpen."

"We zijn erg blij dat Ken tijdens de overgangsperiode als Interim-CEO zal optreden. Hij brengt een schat aan bedrijfskennis, leiderschap en toewijding aan zijn werk met zich mee. Namens de Raad van bestuur wil ik hem bedanken voor zijn inzet om de bedrijfscontinuïteit en de voortdurende solide financiële en operationele prestaties tijdens de overgangsperiode te helpen waarborgen. Ook wil ik Bob nogmaals bedanken voor zijn verdiensten aan het bedrijf, de medewerkers mensen en andere belanghebbenden, en hem het allerbeste voor de toekomst toewensen", aldus dhr. Aigrain.

Dhr. Lane trad in juli 2019 bij LyondellBasell in dienst en overziet de O&P America en O&P Europa, Asia & International (EAI) segmenten. Voordat hij bij LyondellBasell begon, bekleede dhr. Lane verschillende functies bij BASF, waaronder voorzitter van de monomerendivisie en voorzitter van BASF-katalysatoren. Voorafgaand aan BASF bekleedde dhr. Lane ook een aantal posities bij BP Chemicals. Hij zal in zijn huidige functie blijven werken en tegelijkertijd als interim-CEO optreden.

Over LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste grootste plastic-, chemicaliën- en raffinagebedrijven wereldwijd. LyondellBasell produceert materialen en producten die essentieel zijn voor het bedenken van oplossingen voor hedendaagse uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de kwaliteit van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere waterleidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel auto's en vrachtwagens, en het waarborgen van de veiligheid en effectiviteit van elektronica en apparaten. Medewerkers, die verspreid over de hele wereld werken, spelen daarbij een belangrijke rol. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polypropyleenverbindingen en de grootste licentieverstrekker van polyolefinetechnologieën. In 2021 werd LyondellBasell voor het vierde achtereenvolgende jaar genoemd in FORTUNE Magazine's lijst van 'De meest bewonderde bedrijven ter wereld'. Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.lyondellbasell.com.

