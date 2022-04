LyondellBasell détaille la voie à suivre pour 2030 dans le rapport de développement durable 2021

« Nous sommes tournés vers l'avenir, convaincus que nos objectifs en termes de plus grande circularité et durabilité des plastiques et de décarbonisation sont essentiels à la réussite à long terme de LyondellBasell. Ils contribuent à créer un avenir meilleur pour nos employés et nos communautés, ainsi qu'à faire progresser les ambitions de durabilité de nos clients », a déclaré Kenneth Lane, le PDG intérimaire de LyondellBasell. « Une économie nette zéro sans déchets plastiques dans l'environnement nécessitera une collaboration tout au long de la chaîne de valeur ; elle est essentielle pour assurer la transition de la société vers un avenir plus durable ».

En 2021, LyondellBasell a rejoint plusieurs plateformes collaboratives visant à accélérer l'impact positif sur les domaines alignés sur notre stratégie de durabilité. Citons à titre d'exemple :

Cyclyx International, un consortium de gestion des matières premières dont la mission est d'augmenter le taux de recyclage du plastique de 10 à 90 % ;

Together for Sustainability, une initiative conjointe d'entreprises de produits chimiques axée sur le développement et le partage des meilleures pratiques pour stimuler et apporter des améliorations tangibles et mesurables dans la performance en matière de durabilité des chaînes d'approvisionnement ; et,

à Houston , la société s'est jointe à 10 pairs du secteur pour soutenir le développement à grande échelle de la technologie de captage et de stockage du carbone.

La société investit également du capital catalytique dans des fonds axés sur la promotion d'une économie circulaire. Pour chaque dollar investi par LyondellBasell dans des fonds de capital-risque pour relever le défi des déchets plastiques, l'entreprise s'efforce de contribuer à un engagement ultérieur de cinq dollars de la part des co-investisseurs d'ici 2030. Cela comprend des engagements de plus de 10 millions USD sur des fonds en plastique recyclé dirigés par Closed Loop Partners aux États-Unis et Infinity Recycling au sein de l'Union Européenne.

En outre, la société a récemment défini deux nouveaux objectifs pour faire progresser la DEI sur le lieu de travail, dans le cadre de son soutien à une société prospère. LyondellBasell vise à atteindre la parité hommes-femmes parmi les cadres supérieurs au niveau mondial d'ici 2032 et à augmenter le nombre de personnes des groupes sous-représentés dans les rôles de haute direction aux États-Unis pour refléter le ratio de population générale d'ici 2032.

Pour plus d'informations, consultez notre rapport 2021 sur la durabilité intitulé « Tournés vers l'avenir » ici.

À propos de LyondellBasell

En tant que leader de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sûre, la mieux opérée et la plus appréciée de son secteur. Les produits, matériaux et technologies de l'entreprise font progresser des solutions durables pour la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, les soins de santé et l'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondellBasell accorde une priorité élevée à la diversité, l'équité et l'inclusion et « fait le bien » en mettant l'accent sur la planète, les communautés dans lesquelles elle exerce et ses futures recrues. L'entreprise est fière de sa technologie de classe mondiale et de son orientation client. LyondellBasell a intensifié ses ambitions et actions en matière de circularité et de climat pour répondre aux défis mondiaux en matière de déchets plastiques et de décarbonisation. En 2022, LyondellBasell a été citée dans la liste du magazine FORTUNE des « sociétés les plus admirées au monde » pour la cinquième année consécutive. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.lyondellbasell.com ou suivre @LyondellBasell sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui, dans le présent communiqué, concernent autre chose que des faits historiques, sont des déclarations de nature prospective. Ces déclarations prospectives s'appuient sur les attentes et les hypothèses de la direction de LyondellBasell, y compris les attentes fondées sur des informations et des projections de tiers, qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont formulées et sont soumises à d'importants risques et incertitudes. En outre, toutes les déclarations qui font référence aux objectifs de réduction des émissions, de circularité, de diversité, d'équité et d'inclusion de LyondellBasell ou à d'autres objectifs de durabilité et efforts connexes sont des déclarations de nature prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement en fonction de facteurs tels que, entre autre, les conditions du marché, le caractère cyclique des industries de la chimie, des polymères et du raffinage ; la disponibilité, le coût et la volatilité des prix des matières premières et des services publics, en particulier le coût du pétrole, du gaz naturel et des liquides associés de gaz naturel ; notre capacité à atteindre nos objectifs de durabilité, y compris notre capacité à travailler en toute sécurité, à augmenter la production de polymères recyclés et renouvelables et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre consommation d'énergie ; la mise en œuvre de nouvelles technologies et la capacité à en tirer les bénéfices escomptés ; notre capacité à accéder à des capitaux pour financer nos initiatives liées au climat ; les actions de nos fournisseurs et de nos clients, y compris l'utilisation de la gamme de produits Circulen ; notre capacité à nous procurer de l'énergie renouvelable et à réduire notre dépendance au charbon ; les incertitudes et les impacts liés à l'étendue et à la durée de la pandémie ; les pressions de la concurrence sur les produits et les prix ; les conditions de travail ; les interruptions d'exploitation (y compris les fuites, explosions, incendies, incidents liés aux conditions météorologiques, défaillances mécaniques, temps d'arrêt imprévus, perturbations chez les fournisseurs, pénuries de main-d'œuvre, grèves, arrêts de travail ou autres difficultés de travail, interruptions de transport, déversements et rejets et autres risques environnementaux) ; les équilibres entre l'offre et la demande pour nos produits et ceux de nos coentreprises, et les effets connexes des capacités de production et des taux d'exploitation de l'industrie ; notre capacité à gérer les coûts ; les résultats financiers et d'exploitation futurs ; les développements en matière de changement climatique ; les procédures juridiques et environnementales ; notre capacité à atteindre la parité hommes-femmes et à augmenter la représentation des groupes sous-représentés aux États-Unis au niveau de la direction supérieure ; les décisions, conséquences ou procédures fiscales ; les développements technologiques et notre capacité à développer de nouveaux produits et technologies de traitement ; et les actions réglementaires gouvernementales potentielles, y compris les exigences de divulgation liées au climat. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives se trouvent dans la section « Risk Factor » (Facteurs de risque) de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et dans nos dépôts ultérieurs de documentation auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ces formulaires peuvent être consultés via le site www.LyondellBasell.com , sur la page «∘Investor Relations » (Relations investisseurs), et sur le site de la SEC des États-Unis à l'adresse www.sec.gov .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1794962/LyondellBasell_Industries_sustainability_report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries