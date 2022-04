LyondellBasell detalha o caminho para 2030 no relatório de sustentabilidade de 2021

"Estamos focados no futuro e acreditamos que nossas metas de plásticos mais circulares e sustentáveis e descarbonização são fundamentais para o sucesso de longo prazo da LyondellBasell. Elas ajudam a criar um futuro melhor para nossos funcionários e nossas comunidades, além de promover as ambições de sustentabilidade de nossos clientes", disse Ken Lane, CEO interino da LyondellBasell. "Neutralidade de carbono euma economia sem resíduos plásticos no meio ambiente exigirá colaboração em toda a cadeia de valor e é fundamental para garantir a transição da sociedade para um futuro mais sustentável".

Em 2021, a LyondellBasell juntou-se a várias plataformas colaborativas com o objetivo de acelerar o impacto positivo em áreas alinhadas com nossa estratégia de sustentabilidade. Exemplos são:

Cyclyx International, um consórcio de gestão de matérias-primas, com a missão de aumentar a taxa de reciclagem de plástico de 10% para 90%;

Juntos pela Sustentabilidade, uma iniciativa conjunta de empresas químicas focadas no desenvolvimento e compartilhamento das práticas recomendadas para impulsionar e fornecer melhorias tangíveis e mensuráveis no desempenho de sustentabilidade das cadeias de suprimentos; e

Em Houston , a empresa se juntou a 10 concorrentes do setor para apoiar o desenvolvimento em grande escala da tecnologia de captura e armazenamento de carbono.

A empresa também está investindo capital catalítico em fundos focados no avanço de uma economia circular. Para cada dólar que a LyondellBasell investe em fundos de risco que enfrentam o desafio dos resíduos plásticos, a empresa tem como objetivo ajudar a catalisar outros cinco dólares dos coinvestidores até 2030. Isso inclui compromissos de mais de US$ 10 milhões com fundos circulares de plástico liderados pela Closed Loop Partners nos EUA e a Infinity Recycling na UE.

A empresa também estabeleceu recentemente duas novas metas para promover a DEI no local de trabalho, pois busca apoiar uma sociedade próspera. A LyondellBasell visa alcançar a igualdade de gênero na liderança sênior globalmente até 2032 e aumentar o número de pessoas de grupos sub representados em funções de liderança sênior nos EUA para refletir sobre a proporção da população geral até 2032.

Para obter mais informações, leia nosso relatório de sustentabilidade "Foco no futuro" de 2021 aqui.

Sobre a LyondellBasell

Como líder na indústria química global, a LyondellBasell se esforça todos os dias para ser a empresa mais segura, melhor operada e mais valorizada em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis para segurança alimentar, acesso a água potável, saúde e eficiência de combustível em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell dá alta prioridade à diversidade, equidade e inclusão e está promovendo o bem com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa se orgulha de sua tecnologia de excelência e foco no cliente. A LyondellBasell intensificou suas ambições e ações de circularidade e clima para enfrentar os desafios globais de resíduos plásticos e descarbonização. Em 2022, a LyondellBasell foi indicada como uma das "Empresas mais admiradas do mundo" pela revista FORTUNE pelo quinto ano consecutivo. Para obter mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Declarações prospectivas

As declarações neste comunicado relacionadas a assuntos que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e suposições da administração da LyondellBasell, incluindo expectativas baseadas em informações e projeções de terceiros, que se acredita serem razoáveis no momento em que foram feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Além disso, quaisquer declarações que se refiram às metas de redução de emissões, circularidade, diversidade, equidade e inclusão da LyondellBasell ou outras metas de sustentabilidade e esforços relacionados são declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir significativamente com base em fatores, incluindo, entre outros, condições de mercado, a ciclicidade dos negócios dos setores de produto químico, polímeros e refino; a disponibilidade, volatilidade de custo e preço de matérias-primas e serviços públicos, principalmente o custo do petróleo, gás natural, e líquidos de gás natural associados; nossa capacidade de cumprir nossas metas de sustentabilidade, incluindo a capacidade de operar com segurança, aumentar a produção de polímeros reciclados e renováveis, e reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa e uso de energia; implementação de novas tecnologias e a capacidade de obter os benefícios esperados; nossa capacidade de acessar capital para financiar nossas iniciativas relacionadas ao clima; ações de nossos fornecedores e clientes, incluindo o uso da família de produtos Circulen; nossa capacidade de adquirir energia renovável e reduzir nossa dependência do carvão; incertezas e impactos relacionados à extensão e duração da pandemia; pressões competitivas sobre produtos e preços; condições de trabalho; interrupções operacionais (incluindo vazamentos, explosões, incêndios, incidentes relacionados ao clima, falha mecânica, tempo de inatividade não programado, interrupções de fornecedores, escassez de mão de obra, greves, paradas de trabalho ou outras dificuldades trabalhistas, interrupções de transporte, derramamentos e liberações e outros riscos ambientais); os saldos de oferta/demanda para nossos produtos e de nossas joint ventures, e os efeitos relacionados das capacidades de produção e taxas operacionais do setor; nossa capacidade de gerenciar custos; resultados financeiros e operacionais futuros; desenvolvimentos das mudanças climáticas; processos legais e ambientais; nossa capacidade de alcançar a igualdade de gênero e aumentar a representação de grupos subrepresentados nos EUA na liderança sênior; decisões fiscais, consequências ou processos; desenvolvimentos tecnológicos e nossa capacidade de desenvolver novos produtos e tecnologias de processo; e possíveis ações regulatórias governamentais, incluindo requisitos de divulgação relacionados ao clima. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam significativamente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de risco" do nosso Formulário 10-K do ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 e em nossos registros subsequentes na SEC, que podem ser encontrados em www.LyondellBasell.com na página de Relações com investidores e no site da Comissão de Valores Mobiliários em www.sec.gov .

FONTE LyondellBasell Industries

