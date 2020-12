LyondellBasell en SUEZ vergroten hun plasticrecyclingcapaciteit

"Deze recente investering in QCP onderstreept de ambitie van LyondellBasell om in 2030 twee miljoen ton gerecyclede en op hernieuwbare bronnen gebaseerde polymeren per jaar te produceren en op de markt te brengen. Door de levenscyclus van plastic te verlengen door middel van terugwinning, recycling en hergebruik wordt niet alleen afval geëlimineerd, maar wordt ook een product geproduceerd met een lagere CO 2 -voetafdruk", aldus Richard Roudeix, Senior Vice President Olefins & Polyolefins, Europa, LyondellBasell. "Deze innovatieve aanpak is de sleutel om extra waarde uit bestaand plastic te halen, en komt tegemoet aan de behoeften aan duurzame producten van merken."

"We zijn verheugd om een stap voorwaarts te zetten met onze lange termijn partner LyondellBasell. Met de nieuwe acquisitie versnellen we samen het gebruik van hoogwaardige circulaire polymeren in Europa en ondersteunen we de inspanningen van industriële fabrikanten om hun milieudoelstellingen te bereiken", aldus Jean-Marc Boursier, COO van de SUEZ-groep. "Het bevestigt ook de ambitie van SUEZ om tegen 2030 wereldleider te zijn op het gebied van milieudiensten."

De TIVACO-fabriek heeft vijf productielijnen die ongeveer 22.000 ton gerecycled plastic per jaar kunnen verwerken. De overname bouwt voort op de overname in 2018 van QCP, een plasticrecyclingbedrijf in Geleen, Nederland, dat ongeveer 35.000 ton materiaal per jaar verwerkt. Vandaag de dag zijn de gerecyclede materialen van QCP te vinden in consumentenproducten, waaronder de S'Cure ECO-bagagecollectie van Samsonite.

QCP zet zich in om een einde te maken aan het plasticafval in het milieu. De joint venture maakt gebruik van de sterke punten van beide partners. SUEZ zal zijn geavanceerde technologische oplossingen gebruiken bij het sorteren en recyclen om de voorbereiding van materialen die bij QCP moeten worden teruggewonnen, te verbeteren. LyondellBasell wendt jarenlange ervaring aan als leider op het gebied van innovatieve plasticproductietechnologie, uitgebreide ervaring in productontwikkeling en diepgaande kennis van belangrijke eindmarkten zoals consumentengoederen, waar het bedrijf sterk aanwezig is,.

Zowel SUEZ als LyondellBasell zijn lid van de Alliance to End Plastic Waste, een wereldwijde, ketenoverschrijdende organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet om een einde te maken aan plastic afval in het milieu. De Alliance brengt een divers netwerk van middelen en expertise samen om innovatieve oplossingen over de hele wereld te creëren en op te schalen.

De verklaringen in deze presentatie die betrekking hebben op zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen van het management van LyondellBasell die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan en die onderhevig zijn aan belangrijke risico's en onzekerheden. Wanneer gebruikt in deze presentatie, zijn de woorden "schatten", "geloven", "doorgaan", "kunnen", "plannen", "potentieel", "voorspellen", "zouden", "zullen", "verwachten" en gelijkaardige uitdrukkingen bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke identificerende woorden bevatten. De werkelijke resultaten konden materieel verschillen op basis van factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de marktomstandigheden, de zakelijke cycliciteit van het chemische product, de polymeren en de raffinage-industrieën; onze capaciteit om plastic rangen te ontwikkelen en te bevorderen die de duurzaamheid en de circulaire economie bevorderen; en onze capaciteit om onze productievolumes van producten die door recycling of met hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt, te verhogen. De extra factoren die resultaten konden veroorzaken om materieel van die te verschillen beschreven in de toekomstgerichte verklaringen kunnen in de ,,Risicofactoren" secties van onze Form 10-k voor het eindigende jaar worden gevonden 31 December, 2019, en onze Form 10-q voor de eindigende kwarten 31 Maart, 2020 en 30 September, 2020, die in www.LyondellBasell.com op de pagina van de Relaties van de Investeerder en op de website van de Commissie van de Effecten en van de Uitwisseling in www.sec.gov kunnen worden gevonden. Er is geen zekerheid dat een van de acties, gebeurtenissen of resultaten van de toekomstgerichte verklaringen zal voorkomen, of als een van hen dat doet, welke invloed ze zullen hebben op onze resultaten van de operaties of de financiële toestand. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan en zijn gebaseerd op de schattingen en meningen van het management van LyondellBasell op het moment dat de verklaringen worden gedaan. LyondellBasell neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken indien de omstandigheden of de schattingen of meningen van het management veranderen, behalve zoals vereist door de wet.

Over QCP

Quality Circular Polymers (QCP) biedt merkeigenaren en plasticverwerkers polymeren van hoge en constante kwaliteit op basis van gebruikte plastic. Betrouwbare levering, integratie, toonaangevende technologieën en innovatieve recepten stellen QCP in staat om de circulaire plasticindustrie naar een hoger niveau te tillen. Meer informatie is te vinden op www.QCPolymers.com.

Over LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste plastic-, chemische en raffinagebedrijven ter wereld. Gedreven door zijn werknemers over de hele wereld produceert LyondellBasell materialen en producten die de sleutel vormen tot de ontwikkeling van oplossingen voor moderne uitdagingen zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel auto's en vrachtwagens op de weg, en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit in elektronica en apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polymeerverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. LyondellBasell biedt een cirkelvormig productportfolio aan dat klanten oplossingen biedt om het gehalte aan gerecyclede plastic in hun toepassingen te verhogen met hoogwaardige mechanisch gerecyclede polymeren. In 2020 werd LyondellBasell voor het derde opeenvolgende jaar genoemd op de lijst van Fortune magazine van de "World's Most Admired Companies". Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.LyondellBasell.com.

Over SUEZ

Sinds het einde van de 19e eeuw heeft SUEZ expertise opgebouwd om mensen te helpen hun levenskwaliteit voortdurend te verbeteren door hun gezondheid te beschermen en economische groei te ondersteunen. Met een actieve aanwezigheid op vijf continenten streven SUEZ en haar 90.000 medewerkers naar het behoud van het natuurlijke kapitaal van ons milieu: water, bodem en lucht. SUEZ biedt innovatieve en veerkrachtige oplossingen op het gebied van waterbeheer, terugwinning van afval, sanering van terreinen en luchtzuivering, optimalisering van het beheer van de hulpbronnen van gemeenten en industrieën door middel van "slimme" steden en verbetering van hun milieu- en economische prestaties. De Groep levert sanitaire diensten aan 64 miljoen mensen en produceert 7,1 miljard m3 drinkwater. SUEZ draagt ook bij aan de economische groei, met meer dan 200.000 direct en indirect gecreëerde banen op jaarbasis, en is een leverancier van nieuwe grondstoffen, met 4,2 miljoen ton geproduceerde secundaire grondstoffen. Tegen 2030 streeft de Groep naar 100% duurzame oplossingen, met een positieve impact op ons milieu, onze gezondheid en ons klimaat. SUEZ genereerde in 2019 een totale omzet van € 18,0 miljard.

