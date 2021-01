LyondellBasell et Sinopec créés une joint-venture pour la fabrication d'oxyde de propylène et de styrène monomère en Chine

"La demande d'oxyde de propylène et de styrène monomère augmentera au fur et à mesure que l'économie chinoise continuera de croître. Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec Sinopec par le biais de cette entreprise afin de mieux servir le marché intérieur chinois. Les capacités opérationnelles exceptionnelles de Sinopec combinées à la technologie de pointe de LyondellBasell sont bénéfiques pour tous", a déclaré Torkel Rhenman, vice-président exécutif, Solutions intermédiaires, dérivés et raffinage.

"Forts du succès remarquable de notre première coentreprise, nous sommes très heureux de continuer à renforcer l'important partenariat avec LyondellBasell pour les réalisations futures. La création de la nouvelle entreprise commune est non seulement conforme à la volonté nationale d'ouverture, mais aussi une étape essentielle pour Sinopec dans l'approfondissement et l'expansion de ses opérations internationales", a déclaré Yu Baocai, vice-président directeur de Sinopec Corp. "Nous attendons beaucoup de la nouvelle entreprise pour propulser le développement économique de la ville de Ningbo à un nouveau niveau. Au cours de la période du 14e plan quinquennal (2021-2025), Sinopec continuera à promouvoir la mise à niveau industrielle verte et la transformation innovante, contribuant ainsi à la croissance économique durable de la province du Zhejiang et de la Chine orientale, voire au développement de l'industrie chimique en Chine".

La joint-venture construira une nouvelle unité de production de PO et de SM à Zhenhai Ningbo, en Chine. Cette nouvelle unité aura une capacité de 275 kilotonnes par an (KTA) de PO et de 600 KTA de SM. L'unité utilisera la technologie de pointe PO / SM de LyondellBasell. Les produits fabriqués par l'entreprise seront commercialisés à parts égales par les deux partenaires, ce qui augmentera considérablement leur participation respective sur le marché chinois de l'OP et de la SM. Le démarrage est prévu à la fin de l'année 2021.

La création de l'entreprise commune est soumise à l'approbation des autorités gouvernementales compétentes, y compris à l'examen de la législation antitrust par l'Administration nationale de la réglementation des marchés. LyondellBasell prévoit d'apporter sa contribution au capital de l'entreprise au cours du premier trimestre 2021.

Selon IHS Markit, la Chine représente plus de 60 % de la demande du marché des produits chimiques en Asie et 40 % de la croissance du marché mondial des produits chimiques au cours de la prochaine décennie. Les PO et SM sont des produits de base de LyondellBasell et sont utilisés dans une grande variété d'applications, notamment l'emballage, le bâtiment et la construction, l'ameublement et le transport.

LyondellBasell possède cinq usines en Chine, situées à Guangzhou, Suzhou, Dalian, Dongguan et Changshu.

A propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de la plasturgie, des produits chimiques et du raffinage. LyondellBasell élabore des produits qui permettent de relever les défis d'aujourd'hui, comme l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et flexibles, la fourniture d'une eau plus pure grâce à des tuyaux polyvalents et solides ou encore le renforcement de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique de nombreux véhicules circulant sur les réseaux routiers du monde entier. LyondellBasell commercialise ses produits dans près de 100 pays et détient une position majeure comme bailleur de licences pour la production de polyoléfines et notamment de polypropylène. Vous trouverez davantage d'informations sur www.lyondellbasell.com.

À propos de Sinopec

Le groupe Sinopec est le plus grand fournisseur de produits pétroliers et pétrochimiques et le deuxième producteur de pétrole et de gaz en Chine, la plus grande entreprise de raffinage et la troisième entreprise chimique au monde. Son nombre total de stations-service le place au deuxième rang mondial.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont faites et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, les mots "estimer", "croire", "continuer", "pourrait", "avoir l'intention", "peut", "planifier", "potentiel", "prédire", "devrait", "sera", "s'attendre" et autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs tels que, mais sans s'y limiter, notre capacité à obtenir toutes les autorisations antitrust ou autres autorisations réglementaires nécessaires ; notre capacité à construire et à exploiter avec succès les installations proposées décrites ; les conditions du marché ; le caractère cyclique des activités des industries chimiques, des polymères et du raffinage ; la disponibilité, le coût et la volatilité des prix des matières premières et des services publics, en particulier le coût du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel associés ; les incertitudes liées à l'ampleur et à la durée de la baisse de la demande liée à la pandémie, ou à d'autres impacts dus à la pandémie COVID-19 dans les régions géographiques ou les marchés que nous desservons, ou sur lesquels nos activités sont situées ; et les risques et incertitudes liés aux activités internationales, y compris les fluctuations des devises étrangères. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives sont présentés dans les sections "Facteurs de risque" de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, et de notre formulaire 10-Q pour les trimestres clos le 31 mars 2020 et le 30 septembre 2020, qui peuvent être consultés à l'adresse www.LyondellBasell.com sur la page "Investor Relations" et sur le site web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov. Il n'y a aucune garantie que les actions, événements ou résultats des déclarations prospectives se produiront, ou si l'un d'entre eux se produit, quel impact ils auront sur nos résultats d'exploitation ou notre situation financière. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et sont basées sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où elles sont faites. LyondellBasell n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction changent, sauf si la loi l'exige.

