LyondellBasell geeft details over weg naar 2030 in 2021 duurzaamheidsrapport

"We zijn toekomstgericht en we zijn van mening dat onze doelen voor meer circulaire en duurzame kunststoffen en decarbonisatie cruciaal zijn voor het succes van LyondellBasell op de lange termijn. Ze helpen een betere toekomst te creëren voor onze werknemers en onze omgeving en ondersteunen de duurzaamheidsambities van onze klanten," aldus LyondellBasell's interim CEO Kenneth Lane. "Een netto nul-economie zonder plastic afval in het milieu vereist samenwerking in de hele waardeketen en is essentieel voor de overgang van de maatschappij naar een duurzamere toekomst."

In 2021 sloot LyondellBasell zich aan bij een aantal samenwerkingsplatforms gericht op het versnellen van de positieve impact op gebieden die zijn afgestemd op onze duurzaamheidsstrategie. Voorbeelden zijn:

Cyclyx International, een consortium voor grondstoffenbeheer, met als missie het recyclingpercentage van plastic te verhogen van 10 procent naar 90 procent;

Together for Sustainability, een gezamenlijk initiatief van chemische bedrijven gericht op het ontwikkelen en delen van de beste werkmethodes om tastbare, meetbare verbeteringen in de duurzaamheidsprestaties van leveringsketens te stimuleren en te realiseren; en,

In Houston werkte het bedrijf samen met 10 branchegenoten om grootschalige ontwikkeling van koolstofopvang- en opslagtechnologie te ondersteunen.

Het bedrijf investeert ook katalytisch kapitaal in fondsen die gericht zijn op het bevorderen van een circulaire economie. Voor elke dollar die LyondellBasell investeert in durfkapitaalfondsen die het probleem van plastic afval aanpakken, wil het bedrijf tegen 2030 nog eens vijf dollar van mede-investeerders helpen katalyseren. Dit omvat toezeggingen van meer dan $ 10 miljoen aan circulaire plasticfondsen geleid door Closed Loop Partners in de VS en Infinity Recycling in de EU.

Het bedrijf heeft onlangs ook twee nieuwe doelen vastgesteld om DEI op de werkplek te versterken, omdat het een bloeiende maatschappij wil ondersteunen. LyondellBasell streeft ernaar om in 2032 wereldwijd gendergelijkheid te bereiken in het senior leiderschap en het aantal mensen uit ondervertegenwoordigde groepen in senior leiderschapsrollen in de VS te verhogen om tegen 2032 de algemene bevolkingsverhouding te weerspiegelen.

Lees hier het duurzaamheidsverslag 'Toekomstgericht' 2021 voor meer informatie.

LyondellBasell geeft hoge prioriteit aan diversiteit, gelijkheid en inclusie dankzij het programma Advancing Good dat gericht is op onze planeet, de gemeenschappen waarin we actief zijn en onze toekomstige werknemers. Het bedrijf is trots op zijn technologie van wereldklasse en klantgerichtheid. LyondellBasell heeft zijn circulaire- en klimaatambities en acties om de wereldwijde uitdagingen van plastic afval en decarbonisatie aan te pakken, versterkt. In 2022 werd LyondellBasell voor de vijfde keer op rij in het tijdschrift FORTUNE benoemd als een van "De meest bewonderde bedrijven wereldwijd".

