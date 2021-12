LyondellBasell nombra a Peter Vanacker como director ejecutivo

"El sobresaliente liderazgo de Peter y su experiencia en la industria lo hicieron la elección de la junta entre un grupo excepcional de candidatos que se tuvieron en cuenta en el proceso integral de búsqueda", comentó Jacques Aigrain, presidente de la junta. "La junta está segura de que su éxito en la entrega de valor a los accionistas, junto con su mentalidad estratégica y orientada al futuro, servirán a la compañía y nos permitirá seguir impulsando el crecimiento y promoviendo nuestros objetivos climáticos y de circularidad".

El Sr. Vanacker aporta a su nuevo rol más de 30 años de experiencia en la industria, incluido su desempeño como presidente y director ejecutivo de Neste, una compañía de productos renovables líder en la industria que ha visto un crecimiento y transformación sustanciales bajo su liderazgo desde 2018. Antes de ese cargo, el Sr. Vanacker fue director ejecutivo y director general de CABB Group, líder en el mercado global de productos químicos finos, como también director ejecutivo y director general de Treofan Group, líder global en el negocio de películas de polipropileno. Previo a esto, desempeñó diferentes funciones en Bayer AG como vicepresidente ejecutivo, jefe del negocio global de poliuretanos y miembro del comité ejecutivo de Bayer Material Science, ahora Covestro. Durante su mandato en Bayer, Peter trabajó en varias filiales, incluyendo las de Bélgica, Brasil, Alemania y los Estados Unidos. Es presidente del consejo asesor del European Institute for Industrial Leadership y miembro de la junta supervisora de Symrise AG.

"Me entusiasma incorporarme a LyondellBasell en un momento tan emocionante para la compañía", expresó el Sr. Vanacker. "Desde hace mucho tiempo la he admirado por su liderazgo industrial en tecnología, innovación de productos y, más recientemente, circularidad. Con el respaldo de mis propias experiencias, me esforzaré por aprovechar el impulso y el trabajo de la compañía para seguir ofreciendo un gran valor a los accionistas, a la vez que promoveré sus objetivos de sostenibilidad. Espero con ansias incorporarme a este sólido equipo directivo, interactuar con sus empleados dedicados y juntos hacer avanzar a la compañía".

"Nos complace mucho que Ken se vaya a desempeñar como director ejecutivo interino durante el período de transición. Aporta vasto conocimiento de la compañía, liderazgo y dedicación a su trabajo. En nombre de la junta, le agradezco por dar un paso al frente para garantizar la continuidad de la empresa y un sólido desempeño financiero y operacional durante el período de transición. También me gustaría agradecer nuevamente a Bob por su servicio a la compañía, a su gente y a otras partes interesadas, y le deseo lo mejor para el futuro", anotó Aigrain.

El Sr. Lane se unió a LyondellBasell en julio de 2019 y supervisa los segmentos O&P para las Américas y O&P para Europa, Asia e Internacional (EAI). Antes de incorporarse a LyondellBasell, el Sr. Lane ocupó diferentes cargos con BASF, entre ellos los de presidente de la División de Monómeros y presidente de BASF Catalysts. Antes de BASF, el Sr. Lane también ocupó diversos cargos en BP Chemicals. Seguirá prestando sus servicios en su cargo actual mientras se desempeña como director ejecutivo interino.

LyondellBasell (NYSE: LYB) es una de las compañías de plásticos, químicos y refinamiento más grandes del mundo. Impulsada por sus empleados de todo el mundo, LyondellBasell fabrica materiales y productos clave para el avance de soluciones a desafíos modernos, tales como mejorar la seguridad alimentaria a través de empaques livianos y flexibles, proteger la pureza de los suministros de agua a través de tuberías más fuertes y versátiles, mejorar la seguridad, comodidad y eficiencia del consumo de combustible de muchos de los automóviles y camiones en las carreteras, y garantizar la funcionalidad segura y efectiva en dispositivos electrónicos y electrodomésticos. LyondellBasell vende productos en más de 100 países y es el mayor productor mundial de compuestos de polipropileno y el mayor licenciador de tecnologías de poliolefinas. En 2021, LyondellBasell fue nombrado por la revista FORTUNE en la lista de las "Empresas más admiradas del mundo" por cuarto año consecutivo. Puede encontrar más información acerca de LyondellBasell en www.lyondellbasell.com.

