LyondellBasell nomme Peter Vanacker au poste de directeur général

« Le leadership exceptionnel de Peter et son expérience dans l'industrie ont fait de lui le choix du conseil d'administration parmi un nombre exceptionnel de candidats qui ont été pris en compte dans le cadre d'un processus de recherche complet », a déclaré Jacques Aigrain, président du conseil d'administration. « Le conseil est convaincu que son succès dans la création de valeur pour les actionnaires, ainsi que son état d'esprit stratégique et avant-gardiste, serviront bien la société alors que nous continuons à stimuler la croissance et à faire progresser nos objectifs en matière de climat et de circularité. »

M. Vanacker apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie à son nouveau rôle, notamment en tant que PDG de Neste, une entreprise de produits renouvelables leader de l'industrie qui a connu une croissance et une transformation substantielles sous sa direction depuis 2018. Avant d'occuper ce poste, M. Vanacker était PDG et directeur général du groupe CABB, un leader du marché mondial de la chimie fine, et il était PDG et directeur général du groupe Treofan, un leader mondial dans le domaine des films de polypropylène. Auparavant, il a occupé plusieurs postes chez Bayer AG, notamment en tant que vice-président exécutif et directeur de la division mondiale des polyuréthanes et membre du comité exécutif de Bayer Material Science, aujourd'hui Covestro. Au cours de son mandat chez Bayer, Peter a travaillé dans diverses filiales, notamment en Belgique, au Brésil, en Allemagne et aux États-Unis. Il est président du conseil consultatif de l'Institut européen pour le leadership industriel et membre du conseil de surveillance de Symrise AG.

« Je suis ravi de rejoindre LyondellBasell à un moment aussi passionnant pour l'entreprise », a déclaré M. Vanacker. « Je l'admire depuis longtemps en tant que leader du secteur en matière de technologie, d'innovation produit et, plus récemment, de circularité. En m'appuyant sur mes propres expériences, je m'efforcerai de tirer parti de la dynamique de la société et de continuer à offrir une grande valeur aux actionnaires tout en faisant progresser les objectifs de développement durable de la société. J'ai hâte de rejoindre cette solide équipe de direction, de m'engager avec ses employés dévoués et de faire avancer la société, ensemble. »

« Nous sommes très heureux que Ken occupe le poste de PDG intérimaire pendant la période de transition. Il apporte une grande connaissance de l'entreprise, du leadership et du dévouement à son travail. Au nom du conseil d'administration, je le remercie d'avoir accepté de contribuer à assurer la continuité des activités et le maintien de solides performances financières et opérationnelles pendant la période de transition. Je tiens également à remercier Bob pour les services qu'il a rendus à la société, à son personnel et aux autres parties prenantes, et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir », a déclaré M. Aigrain.

M. Lane a rejoint LyondellBasell en juillet 2019 et supervise les segments des oléfines et polyoléfines Amériques et Europe, Asie et International (EAI). Avant de rejoindre LyondellBasell, M. Lane a occupé divers postes chez BASF, notamment celui de président de la division Monomères et de président de BASF Catalysts. Avant BASF, M. Lane a également occupé un certain nombre de postes chez BP Chemicals. Il continuera d'assumer ses fonctions actuelles à titre de PDG intérimaire.

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises de plastique, de produits chimiques et de raffinage au monde. Grâce à ses employés dans le monde entier, LyondellBasell produit des matériaux et des produits qui sont essentiels pour apporter des solutions aux défis modernes, tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et flexibles, la protection de la pureté des approvisionnements en eau grâce à des tuyaux plus solides et plus polyvalents, l'amélioration de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique d'un grand nombre de voitures et de camions sur la route, et la garantie d'un fonctionnement sûr et efficace des appareils électroniques et électroménagers. LyondellBasell vend des produits dans plus de 100 pays et est le plus grand producteur mondial de composés de polypropylène et le plus grand concédant de licences de technologies polyoléfines. En 2021, LyondellBasell a figuré sur la liste des « World's Most Admired Companies » (« entreprises les plus admirées du monde ») du magazine FORTUNE pour la quatrième année consécutive. Pour en savoir plus sur LyondellBasell, rendez-vous sur le site www.lyondellbasell.com.

