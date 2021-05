LyondellBasell startet kommerzielle Herstellung von Polymeren unter Verwendung von Rohstoffen aus Kunststoffabfällen

WESSELING, Deutschland, 6. Mai 2021 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) hat heute einen weiteren Schritt in Richtung seines Ziels angekündigt, die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Am Unternehmensstandort Wesseling in Deutschland sollen aus Rohstoffen, die aus Kunststoffabfällen gewonnen werden, hochwertige Polymere hergestellt werden. Durch die thermische Umwandlung von Kunststoffabfällen wird dieser Rohstoff in den Produktionsanlagen von LyondellBasell in Ethylen und Propylen umgewandelt und anschließend in den nachgelagerten Einheiten für die Kunststoffherstellung zu Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) verarbeitet. Der erste Einsatz von Rohstoffen aus Kunststoffabfällen folgt auf den Erfolg des Unternehmens bei der Produktion von Kunststoffmaterialien aus erneuerbaren Rohstoffen wie Altspeiseöl, was dazu beiträgt, CO 2 über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und auch den Einsatz fossiler Rohstoffe zu reduzieren.