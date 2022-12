LyondellBasell verhoogt doelstellingen voor verminderde uitstoot van broeikasgassen, inclusief Scope 3

HOUSTON en LONDEN, 17 december 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), een leider in de wereldwijde chemische industrie, kondigde vandaag aan dat de onderneming haar doelstelling voor 2030 om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) voor scope 1 en scope 2 te verminderen, zal optrekken van 30 procent naar 42 procent ten opzichte van de referentie voor 2020. Daarnaast zal de onderneming voor 2030 een doelstelling van verminderde scope 3-broeikasgasemissies van 30 procent vaststellen ten opzichte van de referentie voor 2020. En dit in overeenstemming met de richtsnoeren van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). De eerder aangekondigde doelstelling van de onderneming om tegen 2050 de wereldwijde uitstoot van scope 1 en 2-broeikasgassen tot nul te herleiden, blijft ongewijzigd.

LyondellBasell Increases Greenhouse Gas Emissions Reduction Targets, Includes Scope 3

"Wij geloven dat een ambitieuzere doelstelling voor verminderde BKG-emissies haalbaar is en aanzienlijke waarde zal scheppen voor al onze stakeholders", aldus Peter Vanacker, CEO van LyondellBasell. "De uitstoot verminderen en tegelijkertijd een Circular and Low Carbon Solutions-activiteit van wereldklasse uitbouwen is nodig om te voldoen aan de eisen die we in de hele waardeketen zien. Deze aanpak is niet alleen goed voor de samenleving, maar ook voor het bedrijfsleven. Wij zullen een gedisciplineerde aanpak volgen om prioriteit te geven aan projecten met een hoge return en zullen blijven voldoen aan onze rendementsverwachtingen."

De nodige geschatte kapitaaluitgaven om de emissiereductiedoelstellingen te bereiken, zijn opgenomen in het langetermijnplan van de onderneming. Deze investeringen zullen naar verwachting geen aanzienlijk deel van de totale kapitaaluitgaven in de komende drie jaar vertegenwoordigen en zullen evenmin de kapitaalallocatiestrategie wijzigen. Hoewel veel van de projecten voor vermindering van broeikasgasemissies zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden, zal de onderneming haar investeringen in broeikasgasemissies evalueren, nastreven en prioriteren op basis van het rendement van elk project.

LyondellBasell zal zijn klimaatdoelstellingen aan het SBTi voorleggen om ze te toetsen aan de SBTi-richtsnoeren. Het SBTi definieert en bevordert best practices voor de vaststelling van doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven, in overeenstemming met de meest recente klimaatwetenschap.

Op korte termijn blijft LyondellBasell haar eerder aangekondigde initiatieven voor een verminderde uitstoot uitvoeren, waaronder:

Opstarten van vier stroomafnameovereenkomsten in Texas , jaarlijks goed voor ongeveer 400 duizend ton van de scope 2-broeikasgasemissies van de onderneming

Uitfasering van het gebruik van steenkool in de vestiging in Wesseling, Duitsland, waardoor de scope 2-emissies van de vestiging met ongeveer 170 duizend ton per jaar verminderen

Zoals aangekondigd in april 2022, ligt de onderneming op schema om haar raffinaderij in Houston eind december 2023 te sluiten. Verwacht wordt dat dit de broeikasgasemissies van scope 1 en scope 2 met meer dan 3 miljoen ton per jaar en die van scope 3 met ongeveer 40 miljoen ton per jaar zal verminderen.

LyondellBasell streeft er ook naar om tegen 2030 ten minste 75 procent van zijn wereldwijde elektriciteit te betrekken uit koolstofarme energie. Het merendeel daarvan zal voortkomen uit haar bestaande doelstelling om minimaal 50 procent van de wereldwijde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te betrekken.

Veel van de voor 2030 geplande initiatieven voor vermindering van de broeikasgasemissie zullen in 2024 en later van start gaan, aangezien de onderneming gebruik maakt van bestaande schema's voor de omvorming van zijn grootste vestigingen, waaronder:

Projecten voor terugwinning van proceswarmte, elektrificatie van een grote procesturbine en optimalisatie van de vraag naar stoom in haar vestiging in Wesseling, Duitsland in 2024

Optimalisatie van verwarmde apparatuur door middel van geavanceerde digitalisering, efficiëntieverbeteringen en brandstofbeheer in haar vestiging in Channelview, Texas in 2025

Daarnaast zal de eerder aangekondigde Circular and Low Carbon Solutions-activiteit van de onderneming zich richten op het bereiken van haar doelstelling om tegen 2030 jaarlijks 2 miljoen ton gerecycleerde en hernieuwbare polymeren te produceren en op de markt te brengen. Dit zal de scope 3-emissies verder doen dalen.

Samenwerking in de waardeketen blijft een topprioriteit voor de onderneming. Onlangs heeft LyondellBasell zich aangesloten bij de World Economic Forum Low Carbon Emitting Technologies (LCET)-groep om de ontwikkeling en opschaling te helpen versnellen van technologieën met lage koolstofuitstoot die de chemische industrie en aanverwante waardeketens nodig hebben om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken.

In het LyondellBasell Sustainability Report van 2022 zal aanvullende informatie worden opgenomen over het overgangsplan van het bedrijf, het klimaatrisico, de aanpak van de kapitaalallocatie en de afstemming op de vereisten van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Voor meer informatie over de duurzaamheidsaanpak van de onderneming, klik hier.

Toekomstgerichte verklaringen

De verklaringen in dit persbericht over zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen en veronderstellingen van het management van LyondellBasell, inclusief verwachtingen op basis van informatie van derden en projecties, die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan, en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Wanneer in dit bericht de woorden "schatten", "geloven", "voortzetten", "kunnen", "voornemen", "plannen", "potentieel", "strategie", "doel", "ambitie", "bereiken", "route", "mogelijk maken", "zouden", "zullen", "verwachten" en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt, zijn zij bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke identificerende woorden bevatten. Daarnaast zijn verklaringen die verwijzen naar LyondellBasells doelstellingen voor 2030, de netto nul doelstelling en gerelateerde inspanningen, activiteiten en verwachte investeringen toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen op basis van factoren zoals, maar niet beperkt tot, marktomstandigheden, het cyclische karakter van de chemie-, polymeren- en raffinage-industrie; de beschikbaarheid, kosten en prijsvolatiliteit van grondstoffen en nutsvoorzieningen, in het bijzonder de kosten van olie, aardgas en aanverwante aardgasvloeistoffen; ons vermogen om veilig te werken, de productie van gerecycleerde en hernieuwbare polymeren op te voeren en onze uitstoot van broeikasgassen en ons energieverbruik te verminderen; de implementatie van nieuwe technologie en het vermogen om de verwachte voordelen daarvan te realiseren; ons vermogen om toegang te krijgen tot kapitaal om onze klimaatgerelateerde initiatieven te financieren; ontwikkelingen met betrekking tot het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS) en ons vermogen om de daarmee verband houdende kosten te verlagen; ons vermogen om de voordelen te benutten in het kader van de U.S. Inflation Reduction Act; acties van onze leveranciers en klanten, waaronder het gebruik van de Circulen-productfamilie ; ons vermogen om hernieuwbare en koolstofarme energie aan te kopen en onze afhankelijkheid van steenkool te verminderen; concurrerende product- en prijsdruk; arbeidsomstandigheden; bedrijfsonderbrekingen; de verhouding tussen vraag en aanbod van onze producten en die van onze joint ventures, en de daarmee samenhangende effecten van de productiecapaciteit en de bedrijfstempo's in de industrie; ons vermogen om kosten te beheersen; toekomstige financiële en bedrijfsresultaten; ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering; juridische en milieuprocedures; fiscale uitspraken, gevolgen of procedures; technologische ontwikkelingen en ons vermogen om nieuwe producten en procestechnologieën te ontwikkelen; en mogelijke overheidsmaatregelen, waaronder klimaatgerelateerde openbaarmakingsvereisten. Aanvullende factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van die welke zijn beschreven in de toekomstgerichte verklaringen zijn te vinden in het hoofdstuk "Risicofactoren" van ons Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021 en in onze latere ingediende documenten bij de SEC, die te vinden zijn op www.LyondellBasell.com op de pagina Investor Relations en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov.

Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan en zijn gebaseerd op de schattingen en meningen van het management van LyondellBasell op het moment dat de verklaringen worden gedaan. LyondellBasell neemt geen verplichting op zich, en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af, om toekomstgerichte verklaringen bij te werken indien de omstandigheden of de schattingen of meningen van het management veranderen, behalve indien wettelijk vereist. In dit communiqué wordt verwezen naar bepaalde kaders en initiatieven. Daarbij is de onderneming niet van plan deze kaders blijvend te onderschrijven of aan te nemen. Het bedrijf geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot het gebruik of de definitie van specifieke termen of aanbevelingen van deze organisaties of de levensvatbaarheid van initiatieven.

De door LyondellBasell gerapporteerde emissies en verwachte reducties zijn gebaseerd op een combinatie van gemeten en geschatte gegevens en zijn gebaseerd op industriële normen en beste praktijken, waaronder het Greenhouse Gas Protocol en richtsnoeren van IPIECA en het American Petroleum Institute. De vermelde emissies zijn slechts ramingen en de gegevens kunnen wijzigen naarmate de methoden, de kwaliteit van de gegevens en de technologie verbeteren. De doelstellingen van LyondellBasell om emissies te verminderen zijn inspanningen te goeder trouw op basis van de huidige relevante gegevens en methodologie, die kunnen worden gewijzigd of verfijnd naarmate onze aanpak voor het identificeren, meten en aanpakken van emissies evolueert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1969788/LyondellBasell_Gas_Emissions_Reduction.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

