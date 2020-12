LyondellBasell y SUEZ aumentan la capacidad de reciclaje de plásticos

"Estamos encantados de dar un paso adelante con nuestro socio a largo plazo LyondellBasell. Con la nueva adquisición, juntos aceleraremos el uso de polímeros circulares de calidad en Europa y apoyaremos los esfuerzos de los fabricantes industriales para alcanzar sus objetivos medioambientales", comentó Jean-Marc Boursier, responsable de operaciones del Grupo SUEZ. "También confirma la ambición de SUEZ de convertirse en el líder mundial en servicios medioambientales para 2030."

La planta TIVACO opera cinco líneas de producción capaces de procesar aproximadamente 22.000 toneladas de plástico reciclado al año. Esta adquisición se basa en la adquisición en 2018 por parte de las empresas de QCP, una empresa de reciclaje de plásticos en Geleen, Países Bajos, que es capaz de procesar aproximadamente 35.000 toneladas de material al año. Hoy en día, los materiales reciclados de QCP se pueden encontrar en productos de consumo, incluida la colección de equipaje S'Cure ECO de Samsonite.

QCP se compromete a acabar con los residuos plásticos en el medio ambiente. La empresa conjunta aprovecha las respectivas fortalezas de los dos socios. SUEZ utilizará sus soluciones tecnológicas de vanguardia en clasificación y reciclaje para mejorar la preparación de los materiales que se recuperarán en QCP. LyondellBasell aplicará su liderazgo en tecnología innovadora de producción de plástico, amplia experiencia en el desarrollo de productos y profundo conocimiento de importantes mercados finales como bienes de consumo, donde la empresa tiene una fuerte presencia.

Tanto SUEZ como LyondellBasell son miembros de la Alliance to End Plastic Waste, una organización global sin ánimo de lucro de la cadena de valor cruzado comprometida con la eliminación de residuos plásticos en el medio ambiente. La Alianza reúne una amplia red de recursos y experiencia para crear y escalar soluciones innovadoras en todo el mundo.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones de esta presentación relativas a asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos de gestión de LyondellBasell que se cree que son razonables en el momento de la realización y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos. Cuando se utilizan en esta presentación, las palabras "estimar", "creer", "continuar", "podría", "intentar", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "debería", "podrá", "esperar" y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen esas palabras identificativas. Los resultados reales podrían diferir materialmente en función de factores como, entre otros, las condiciones del mercado, la cíclica empresarial de las industrias químicas, de polímeros y de refinería; nuestra capacidad de desarrollar y avanzar en grados plásticos que promueven la sostenibilidad y la economía circular; y nuestra capacidad para aumentar nuestros volúmenes de producción de productos hechos por reciclaje o con materias primas renovables. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en las secciones "Factores de riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre, 2019, y nuestro Formulario 10-Q para los trimestres terminado el 31 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con Inversores y en el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa en www.sec.gov. No hay garantía de que ninguna de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas ocurran, o si alguna de ellas lo hace, qué impacto tendrán en nuestros resultados de operaciones o condición financiera. Las declaraciones prospectivas sólo hablan a partir de la fecha en que se hicieron y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell en el momento en que se hacen las declaraciones. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia cambien, excepto que lo exija la ley.

Acerca de QCP

Quality Circular Polymers (QCP) proporciona a los propietarios de marcas y convertidores de plásticos con polímeros de alta y consistente calidad basados en plásticos usados. El suministro fiable, la integración, las tecnologías líderes y las recetas innovadoras permiten a QCP llevar la industria del plástico circular al siguiente nivel. Puede encontrar más información en www.QCPolymers.com .

Acerca de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) es una de las mayores empresas de plásticos, productos químicos y refinería del mundo. Impulsado por sus empleados de todo el mundo, LyondellBasell produce materiales y productos que son clave para avanzar en soluciones a desafíos modernos como mejorar la seguridad alimentaria a través de envases ligeros y flexibles, proteger la pureza de los suministros de agua a través de tuberías más fuertes y versátiles, mejorar la seguridad, el confort y la eficiencia del combustible de muchos de los coches y camiones en la carretera, y garantizar la funcionalidad segura y eficaz en electrónica y electrodomésticos. LyondellBasell vende productos en más de 100 países y es el mayor productor mundial de compuestos de polímeros y el mayor licenciador de tecnologías de poliolefina. LyondellBasell ofrece una cartera de productos circulares que proporciona a los clientes soluciones para aumentar el contenido de plástico reciclado en sus aplicaciones con polímeros reciclados mecánicamente de alta calidad. En 2020, LyondellBasell fue nombrado por tercer año consecutivo en la lista de la revista Fortune de las "Empresas más admiradas del mundo". Puede encontrar más información sobre LyondellBasell en www.LyondellBasell.com .

Acerca de SUEZ

Desde finales del siglo XIX, SUEZ ha creado conocimientos especializados destinados a ayudar a las personas a mejorar constantemente su calidad de vida protegiendo su salud y apoyando el crecimiento económico. Con una presencia activa en los cinco continentes, SUEZ y sus 90.000 empleados se esfuerzan por preservar el capital natural de nuestro entorno: agua, suelo y aire. SUEZ ofrece soluciones innovadoras y resilientes en gestión del agua, recuperación de residuos, remediación de sitios y tratamiento del aire, optimizando la gestión de los recursos de los municipios y las industrias a través de ciudades "inteligentes" y mejorando su rendimiento ambiental y económico. El Grupo presta servicios de saneamiento a 64 millones de personas y produce 7.100 millones de m3 de agua potable. SUEZ también contribuye al crecimiento económico, con más de 200.000 puestos de trabajo creados directa e indirectamente anualmente, y un proveedor de nuevos recursos, con 4,2 millones de toneladas de materias primas secundarias producidas. Para 2030, el Grupo se dirige a soluciones 100% sostenibles, con un impacto positivo en nuestro medio ambiente, salud y clima. SUEZ generó ingresos totales de 18.000 millones de euros en 2019.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1359249/LyondellBasell_SUEZ.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

Related Links

http://www.lyondellbasell.com



SOURCE LyondellBasell Industries