Médicos y máquinas unen inteligencias para prevenir la mortífera insuficiencia pulmonar

NUEVA YORK , 23 de octubre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un nuevo instrumento de inteligencia artificial (IA) está siendo creado para ayudar a los médicos a identificar y tratar mejor un tipo de insuficiencia pulmonar mortal pero escasamente reconocido. Alrededor de 200.000 personas en los Estados Unidos sufren de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), que se produce cuando los pulmones se llenan de líquido y no pueden suministrar oxígeno a los órganos. El problema que plantea esta forma de insuficiencia pulmonar es que hasta el 40 por ciento de las veces puede pasar inadvertida.

"El SDRA está poco reconocido porque estos pacientes a menudo están extremadamente enfermos y tienen otras afecciones potencialmente mortales, como shock, neumonía o trauma. Dado que el diagnóstico depende de que el paciente cumpla una serie de criterios, es fácil que alguno de dichos criterios se atribuya a otra afección aguda, en lugar de al SDRA", dijo la Dra. Michelle Ng Gong jefe de investigación y Cuidados Críticos en el Montefiore Health System y profesora de Medicina y Epidemiología y Salud Poblacional en el Albert Einstein College of Medicine. "Espero que mediante el uso de una nueva tecnología, consigamos ayudar a los médicos a identificar SDRA cuanto antes para que el tratamiento sea lo más efectivo posible".

Este nuevo instrumento ha sido financiado mediante una beca de $1,2 millones de la Agencia de Investigación y Calidad en Salud; se usará para evaluar a los pacientes en todo Montefiore y para identificar a las personas con riesgo de desarrollar SDRA. Una vez identificados, los médicos recibirán orientación sobre las mejores prácticas para el tratamiento de pacientes con esta afección.

Los investigadores y los científicos de datos e informática están desarrollando este instrumento de detección a partir de la plataforma de AI existente de Montefiore Einstein, que contiene años de datos de pacientes no identificados con docenas de datos objetivos y críticos para la detección del SDRA. Después de desarrollar un perfil, la IA se activará en el registro médico electrónico e identificará a cualquier paciente cuyo perfil coincida con el del SDRA. Este instrumento de detección forma parte de los trabajos ya realizados conjuntamente por los equipos de Cuidados Críticos y de Datos de Salud de Montefiore Einstein, y viene a demostrar que la IA puede mejorar los resultados de personas con otro tipo de afección pulmonar: la insuficiencia respiratoria severa aguda.

"Hemos visto el poder de la IA y el análisis predictivo para identificar con precisión a los pacientes en riesgo de otras afecciones críticas y creemos que la IA puede ser eficaz para ayudar a los médicos a identificar a los pacientes con SDRA", dijo Parsa Mirhaji, MD, Ph.D., Directora Clínica de Investigación en Informática, y del Center for Health Data Innovations at Montefiore Einstein, así como profesora asociada de Sistemas y Biología Computacional del Albert Einstein College of Medicine. "El objetivo final es que la IA se convierta en un instrumento estándar para los médicos que les ayude a brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes".

Sobre el Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y un líder reconocido por su calidad excepcional y personalizada; Montefiore está comprometido con la salud de aproximadamente tres millones de personas en el Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 11 hospitales, incluido el Children's Hospital de Montefiore, el Hospital de Rehabilitación Burke y cerca de 200 centros de atención ambulatoria. Los resultados de las investigaciones clínicas y traslacionales avanzadas de su centro académico, el Albert Einstein College of Medicine, revierten directamente a la atención del paciente y mejoran los resultados. Desde los Centros de excelencia de Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa académico de salud, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que brinda atención coordinada e integral a los pacientes y sus familias. Más información en www.montefiore.org. Síganos en Twitter y véanos en Facebook y YouTube.

Sobre el Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, formación médica e investigaciones clínicas de la nación. Durante el curso académico 2016-2017, Einstein acogió a 717 estudiantes de M.D., a 166 estudiantes de Ph.D., a 103 estudiantes del programa combinado M.D./Ph.D y a 278 estudiantes con becas posdoctorales. La Facultad de Medicina tiene un profesorado de más de 1,900 miembros en sus campus principales, así como en sus clínicas afiliadas. En 2016, Einstein recibió más de $160 millones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en sus siglas en inglés). Esta suma incluye la financiación de importantes de centros de investigación en Einstein sobre el envejecimiento, trastornos del desarrollo intelectual, diabetes, cáncer, investigación clínica y traslacional, enfermedades hepáticas y SIDA. La Facultad de Medicina también centra sus esfuerzos en otras áreas, como la investigación sobre el desarrollo cerebral, la neurociencia y las enfermedades cardiacas, así como iniciativas para reducir y eliminar la brecha de la salud por cuestiones étnicas y raciales. En su colaboración con Montefiore, el Hospital Universitario y el centro médico académico de Einstein impulsan la investigación clínica y traslacional para acelerar el ritmo de conversión de nuevos descubrimientos en tratamientos y terapias que beneficien a los pacientes. Einstein dirige uno de los mayores programas de formación de residentes y becarios de profesionales dentales y médicos en Estados Unidos a través de Montefiore y de una amplia red de afiliados, en los que intervienen hospitales y centros médicos del Bronx, Brooklyn y Long Island. Para más información, por favor visite www.einstein.yu.edu, lea nuestro blog, síganos en Twitter, gústenos en Facebook y véanos en YouTube.

