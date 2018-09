Młodzież na całym świecie kieruje się w stronę aktywizmu w coraz większej liczbie, jak donoszą nowe raporty Orb Media

Różnica międzypokoleniowa nadal się zwiększa, a postrzegana korupcja w rządzie zniechęca młodych wyborców

WASZYNGTON, 5 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Nowe raporty i analiza danych Orb Media Inc. wskazują na to, że młodzi decydują się na protesty na ulicach i nieformalne organizowanie się zamiast zaangażowania w partie polityczne i tradycyjne akcje. Ciągła niższa frekwencja wśród młodych wyborców zmniejsza ich wpływ na wybory. Od 4 do 11 procent młodych w ogóle nie głosuje.

A rally for Zimbabwe's leading presidential challenger, Nelson Chamisa, age 40, in rural Bindura, a stronghold of the ruling ZANU-PF party. “What I can safely tell you is that Chamisa got the youth vote," Kindness Paradza, a ruling party member of parliament, said after the election.

Zgodnie z wynikami analizy niemal miliona sondaży ze 128 krajów dokonanej przez Orb Media różnica w zaangażowaniu doprowadziła do zwiększenia różnicy międzypokoleniowej. Osoby w wieku poniżej 40 lat są o 14% bardziej skłonne do zaangażowania się w politykę nieformalną w porównaniu do obywateli w wieku powyżej 40 lat. Udział w tego typu działaniach zmienił się od 1 do 5% w początkach tego wieku do 9 do 17% dziś. Osoby w wieku powyżej 40 lat nadal angażują się w tradycyjną formę polityki partyjnej i częściej głosują.

Postrzegana korupcja w rządzie intensyfikuje niechęć młodych co do głosowania w wyborach. Osoby, które uważają, że ich rząd jest skorumpowany są o 7 do 15% mniej skłonne do głosowania w porównaniu do tej samej grupy wiekowej charakteryzującej się przekonaniem, że ich rządzący nie podlegają korupcji. W grupie osób powyżej 40 roku życia postrzegana korupcja rządzących ma nieznaczny wpływ negatywny na zachowania związane z udziałem w wyborach.

Podział między formalną a nieformalną polityką zawsze był płynny. Ulica i internet zawsze mają wpływ na decyzje polityczne. To, co to oznacza dla rządów na całym świecie i tego pokolenia wraz z postępującym starzeniem się okaże się jasne z czasem.

Firma Orb Media z przyjemnością podjęła współpracę z członkami sieci Orb Media Network (OMN), grupą międzynarodowych, wpływowych mediów, które współpracują nad jednoczesnym publikowaniem historii prowadzących do umożliwienia globalnego dialogu na temat najważniejszych kwestii. Takie podejście pozwala na skupienie uwagi rządów, przemysłu, badaczy i społeczeństwa.

