M&M'S® dá as boas-vindas ao primeiro novo personagem em uma década

A marca Mars, Incorporated, celebra a estreia global de um novo personagem à medida que a M&M'S continua a usar o poder da diversão para inspirar momentos de felicidade e pertencimento cotidianos

NEWARK, Nova Jersey, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez em uma década, a M&M'S®, orgulhosamente parte da Mars, está expandindo seus icônicos membros com a introdução de um novo personagem e mascote – conheça o Roxo.

Pela primeira vez em uma década, a M&M'S está expandindo sua equipe icônica com a introdução de um novo personagem – Roxo – uma adição permanente, pois a marca busca usar o poder da diversão para ajudar mais pessoas a terem a sensação de pertencimento.

Projetado para representar aceitação e inclusão, nosso mais novo membro é conhecido por sua auto-expressão sincera. Autoconsciência, autenticidade e confiança são as forças motrizes por trás do charme e da natureza peculiar de Roxo. Ela se juntou ao lendário elenco dos personagens da M&M'S, que recentemente foram reformulados com visual atualizado e personalidades com mais nuances em janeiro.

"A Mars está entusiasmada em divulgar o mais novo membro do elenco de personagens da M&M'S para o mundo. Há tanto sobre nosso novo porta-voz com o qual as pessoas podem se relacionar e apreciar, incluindo sua disposição de abraçar seu verdadeiro eu. Nosso novo personagem nos lembra de celebrar o que nos torna únicos", disse Jane Hwang, vice-presidente global da Mars Wrigley. "Nossa história de propósito está apenas começando e a introdução de nosso mais novo mascote da M&M'S é o próximo capítulo, uma vez que a marca continua a encantar os fãs com diversão de uma forma que apenas a M&M'S consegue."

Arte e entretenimento são maneiras poderosas de inspirar a conexão e a diversão. Para marcar esta interessante estreia global, Roxo está aproveitando o poder da música para exibir sua individualidade com o lançamento de seu primeiro single e vídeo de música. A estreia musical intitulada "I'm Just Gonna Be Me" apresenta os talentos extraordinários da saxofonista Grace Kelly, dos mestres da dança e coreografia Devin Santiago e Colo Cag, do famoso cantor de ópera Anthony Roth Costanzo, e as aparições especiais dos mascotes restantes da M&M'S, incluindo Vermelho, Amarelo, Laranja, Marrom, Azul e Verde. Os fãs podem visitar o M&M'S Purpose - For All Funkind para saber mais sobre como o grupo de criadores do M&M'S se uniu para produzir "I'm Just Gonna Be Me".

Como parte do M&M'S FUNd, uma iniciativa global destinada a acompanhar o impacto da marca em sua missão de aumentar a sensação de pertencimento de dez milhões de pessoas até 2025, "I'm Just Gonna Be Me" estará disponível em todas as principais plataformas de streaming de música e apoiará artes e entretenimento inclusivas. Para cada streaming, uma doação de um dólar (até quinhentos mil dólares) será feita para Sing for Hope, uma organização sem fins lucrativos que aproveita o poder das artes para trazer esperança, conexão e propósito para milhões de pessoas em todo o mundo por meio da música.

Para mais informações sobre o novo personagem da M&M'S e para transmitir sua nova faixa, os fãs podem visitar a M&M'S no Facebook, Instagram, Twitter ou pelo MMS.com.

SOBRE A MARS, INCORPORATED

A Mars, Incorporated, é impulsionada pela crença de que o mundo que queremos amanhã começa com a forma como fazemos negócios hoje. Como uma empresa global familiar, a Mars está transformando, inovando e evoluindo para causar um impacto positivo no mundo.

Em todo o nosso portfólio diversificado e em expansão de confeitaria de qualidade, alimentos, produtos e serviços de cuidados para animais de estimação, empregamos mais de 140 mil colaboradores dedicados. Com quase 45 bilhões de dólares em vendas anuais, produzimos algumas das marcas mais queridas do mundo, incluindo Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® e WHISKAS®. Estamos criando um mundo melhor para os animais de estimação por meio de nossa rede global de hospitais para animais de estimação e serviços de diagnóstico veterinários, incluindo AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus e VCA™, usando tecnologia de ponta para desenvolver programas inovadores em exames de saúde genética e testes de DNA. Para mais informações sobre a Mars, acesse mars.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1909062/MMs___New_Character.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1730088/M_Ms_logo_Logo.jpg

FONTE Mars, Incorporated

SOURCE Mars, Incorporated